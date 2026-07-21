  • 21.07.2026, 10:52:33
  • /
  • OTS0042

Disoski zu Sporrer: „Besitz und Weitergabe von Vergewaltigungsvideos müssen rasch eigener Straftatbestand werden“

Grüne: Zeit des Evaluierens ist vorbei – jetzt braucht es endlich Konsequenzen

Wien (OTS) - 

Die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski, fordert von Justizministerin Anna Sporrer Tempo bei der Schaffung eines eigenen Straftatbestands für den Besitz und die Weitergabe von Vergewaltigungsvideos. Vor weiteren Verzögerungen warnt Disoski ausdrücklich: „Wer anerkennt, dass hier eine Schutzlücke besteht, muss sie schließen und darf nicht weiter auf Zeit spielen.“

Disoski kritisiert, dass die Bundesregierung ihrem „Nationalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt“ nicht nachkommt. „Im April kündigt Frauenministerin Holzleitner eine ,fast lane’ im Kampf gegen digitale Gewalt an. Passiert ist nichts. Eine Evaluierung des Sexualstrafrechts war für das zweite Quartal 2026 angekündigt. Statt Ergebnisse dieser Überprüfung öffentlich zu machen, kündigt die Justizministerin jetzt aufgrund des öffentlichen Drucks eine Evaluierung für den Herbst an. Das ist keine Schnellspur, das ist der Rückwärtsgang. Ich verstehe das nicht und ich glaube, keine Frau in Österreich versteht das“, kritisiert Disoski.

„Spätestens die Recherchen zu internationalen Vergewaltiger-Netzwerken, deren Spuren bis nach Österreich führen, haben Schutzlücken aufgezeigt. Die Zeit des Evaluieren ist vorbei, jetzt braucht es endlich Konsequenzen“, fordert die Grüne Frauensprecherin.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Vergewaltigungsvideo eine Frau steht, die sexualisierte Gewalt erfahren hat. Für sie endet die Gewalt nicht mit der Vergewaltigung. Sie geht weiter, wenn die Tat gefilmt, geteilt und immer wieder angesehen wird. Jedes geteilte Vergewaltigungsvideo verlängert das Leid der Betroffenen. Wer ein Vergewaltigungsvideo besitzt oder weiterverbreitet, ist nicht bloß Zuschauer. Er trägt dazu bei, dass die Gewalt weiterwirkt. Solang der Besitz und die Weitergabe solcher Videos nicht ausdrücklich durch einen eigenen Straftatbestand erfasst sind, bleibt eine gravierende Schutzlücke bestehen. Frauen haben ein Recht darauf, dass diese Schutzlücke endlich geschlossen wird“, schließt Disoski.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright