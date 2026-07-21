FPÖ – Kickl: „‚Causa Ruck‘ ist nur ein Symptom für den Totalzerfall der gesamten Verlierer-Koalition!“

Wien (OTS) -

Die tagtäglichen Enthüllungen rund um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck seien laut FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl ein erschütternder Einblick in den „moralischen Abgrund der ÖVP“. Die Causa zeige die ganze Verkommenheit eines Systems, das von Arroganz, Postenschacher und tiefster Verachtung für die eigenen Mitglieder und Leistungsträger geprägt sei. „Was wir hier erleben, ist keine private Entgleisung, sondern ein Sittenbild der schwarzen Machtzirkel. Wenn ein Spitzenfunktionär, der von den Zwangsbeiträgen der Unternehmer lebt, ebenjene als ‚degeneriert‘ beschimpft, dann ist das der moralische Tiefpunkt des schwarzen, abgehobenen Establishments. Das ist die wahre Mentalität der ÖVP: Vorne heucheln sie ‚Wirtschaftskompetenz‘, und hinten verachten sie jene, die täglich Arbeitsplätze schaffen und das Land am Laufen halten“, so Kickl.

Besonders entlarvend seien für den FPÖ-Chef die nun stattfindenden internen Machtkämpfe und halbherzigen Rücktrittsaufforderungen innerhalb der Volkspartei. „Wenn sich die ÖVP-Granden jetzt gegenseitig zum Rücktritt auffordern, ist das nichts als panische Schadensbegrenzung und reine Heuchelei. Jahrelang hat man diesen Sumpf aus Freunderlwirtschaft und Hinterzimmer-Deals mit der SPÖ gedeckt und mitgetragen. Der ‚ÖVP-Verhaltenskodex‘ wird, so scheint es, tagtäglich ignoriert und mit Füßen getreten. Demnach müsste der Ethikrat der Volkspartei in Permanenz tagen. Denn ‚Anstand, Ehrlichkeit und Verantwortung‘, wie im Kodex beschrieben, sind zur Mangelware der Partei geworden“, erklärte Kickl.

Kickl betonte, dass die „Causa Ruck“ nur ein Symptom für den Totalzerfall der gesamten „Verlierer-Koalition“ sei: „Dieses Chaos beschränkt sich ja nicht auf die ÖVP. Diese Regierung zerbröselt an allen Ecken und Enden. Während die ÖVP im eigenen Sumpf aus Postenschacher und Intrigen versinkt, wird die Phalanx der roten Genossen gegen den Parteivorsitzenden Babler von Tag zu Tag größer. Und die pinke Truppe der NEOS ist vor allem damit beschäftigt, sich durch ideologische Säuberungsaktionen und Parteiausschlüsse selbst zu dezimieren. Diese Regierung ist ein politischer Totalschaden. Anstatt für Österreich zu arbeiten, ist sie nur noch mit ihrer eigenen Selbstzerfleischung beschäftigt und beweist täglich ihre Handlungsunfähigkeit.“

Für den FPÖ-Bundesparteiobmann sei klar, dass die „Causa Ruck“ weit über eine Personaldebatte hinausgehe. Sie sei das Symptom einer sterbenden Systempartei, die den Bezug zur Realität völlig verloren habe. „Dieser Sumpf aus Postenschacher, geheimen Absprachen und einer unfassbaren Geringschätzung gegenüber der eigenen Bevölkerung muss endlich trockengelegt werden. Es braucht eine Politik, die den Fleißigen dient und nicht den Funktionären in ihren Elfenbeintürmen. Die ÖVP hat jede moralische Legitimation verspielt, dieses Land zu führen. Es ist höchste Zeit für einen Systemwechsel, der die Interessen der Österreicher wieder an die erste Stelle setzt“, betonte Kickl abschließend.