NEOS fordern Konsequenzen in Causa Ruck: Völlig falsches Verständnis von Unternehmensvertretung

Wien (OTS) -

Dem Verhalten des Wiener Landeskammer-Präsidenten Walter Ruck müssen Konsequenzen folgen, und zwar nicht nur für Ruck persönlich, sondern auch in der Wirtschaftskammer insgesamt, betont NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. Ein Wechsel an der Spitze der Wiener Landeskammer sei unausweichlich. Das Vertrauen in Ruck sei dahin, das Vertrauen in die Politik und in die Wirtschaftskammer müsse nach den medial bekannt gewordenen Aussagen nun zurückgewonnen werden: „Ein solch falsches Verständnis von Macht, ein solch falsches Verständnis von Unternehmensvertretung und ein solch falsches Verständnis von Gesellschaft - insbesondere Frauen betreffend - hat in unserem Österreich keinen Platz. Es zeigt, dass die Wirtschaftskammer von Grund auf reformiert werden muss. Es ist jetzt an Präsidentin Schultz, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen, bezüglich Ruck selbst und in Bezug auf die Zukunft als Vertretung für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Nur weitreichende Reformen und ein Hintanstellen der eigenen Interessen können die Glaubwürdigkeit der Wirtschaftskammer wiederherstellen.“