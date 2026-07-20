  • 20.07.2026, 15:01:04
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SPÖ-Schieder gratuliert Burnham zum Amtsantritt

SPÖ-Delegationsleiter rückt Zusammenarbeit zwischen EU und Vereinigtem Königreich ins Zentrum

Wien (OTS) - 

Heute wurde der neu gewählte Labour-Vorsitzende Andy Burnham im Vereinigten Königreich zum Premierminister ernannt und folgt damit auf Vorgänger Keir Starmer. SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder gratuliert seinem Namensvetter zur Ernennung als Premierminister. Er betont: „Labour wurde vor zwei Jahren vor die herausfordernde Aufgabe gestellt, den Scherbenhaufen von 14 Jahren konservativer Regierung in Großbritannien aufzukehren. Dabei standen nicht nur innenpolitische Aufgaben vor Starmer, sondern es galt auch die zerrüttete Beziehung mit der Europäischen Union nach dem Brexit wieder zu kitten und die Scherben mühsam wieder zusammenzukleben. Nicht nur der Brexit selbst, sondern auch die Unverlässlichkeit der zahlreichen Tory Premierminister haben tiefe Risse hinterlassen. Keir Starmer hat gute Arbeit geleistet die EU-VK Beziehungen wieder zu normalisieren und in geordnete Bahnen zu lenken. Durch dieses wiedergewonnene Vertrauen öffnen sich neue Türen. Das Blatt über dem Kanal wendet sich langsam und die Bevölkerung hat verstanden, dass der Brexit das Land in vielerlei Hinsicht ärmer gemacht hat. Daher können sich viele nicht nur eine Annäherung vorstellen, sondern sogar einen Wiedereintritt in die EU. Insbesondere ein Großteil der jungen Menschen, von London bis Manchester, sehen die Zukunft ihres Landes in der EU. Wir wünschen uns einen ,Exit vom Brexit‘ und ich glaube daran, dass Andy Burnham uns auf diesen Weg bringen kann und Großbritannien zurück nach Hause holen kann. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit – all the best, dear Andy!“ **** (Schluss) mm

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