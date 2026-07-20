Mair: Lehre attraktiver machen – Potenziale durch Ausweitung der Bildungs- und Berufsorientierung frühzeitig erkennen

Wien (OTS) -

“Laut einer von der Schülerunion im März präsentierten bundesweiten Umfrage an Österreichs Schulen geben zwei von drei Schülerinnen und Schülern an, sich nicht gut genug auf ihre Zukunft vorbereitet zu fühlen.” ÖVP-Lehrlingssprecher Klaus Mair weist daher auf eine Ausweitung der Bildungs- und Berufsorientierung wie im Regierungsprogramm vorgesehen hin: “Rechtzeitig vor Abschluss der Sekundarstufe 1 und 2 soll in allen Schultypen eine obligatorische Lehr,- Berufs- und Studienorientierung mit einheitlichen Qualitäts­standards eingeführt werden, die Fähigkeiten und Talente hervorhebt und auf die Vielfalt an Bildungsmöglichkeiten hinweist.”

“Junge, selbstbestimmte Menschen sollen am Ende ihrer Schullaufbahn ihre Stärken und Begabungen kennen”, unterstreicht Mair. "Das ist wichtig für die richtige Berufswahl. Auch wenn es jetzt bereits die Bildungs- und Berufsorientierung als Teil des österreichischen Schulsystems gibt, zeigt sich, dass hier offenbar noch Handlungsbedarf besteht."

“Wir wollen einen echten Orientierungsprozess, der Stärken sichtbar macht und junge Menschen in den passenden Bildungsweg begleitet. Die Lehre muss dabei als gleichwertiger und attraktiver Karriereweg sichtbar werden – das ist entscheidend für Österreichs wirtschaftliche Zukunft", verweist Mair auf den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel. “Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Pension. Der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung wird von rund 20 Prozent bis 2080 auf knapp 30 Prozent ansteigen. Es ist daher wichtig, schon jetzt Maßnahmen zu setzen.”

“Die Sicherung qualifizierter Fachkräfte ist ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich. Eine zukunftsorientierte, moderne und attraktive Lehrausbildung ist deshalb nicht nur bildungs-, sondern ebenso wirtschafts- und sozialpolitisch von großer Bedeutung. Mit der Industriestrategie und dem Fokus auf Schlüsseltechnologien setzen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und die Volkspartei weiterhin auf eine verlässliche und starke Partnerschaft in diesem Bereich”, schloss Mair. (Schluss)