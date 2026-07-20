Samariterbund: Über 100 junge Ersthelfer:innen aus ganz Europa treffen einander in Oggau

Wien (OTS) -

Was tun, wenn jede Sekunde zählt? In Oggau am Neusiedler See zeigen Kinder und Jugendliche eindrucksvoll, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist. Beim 10. Samaritan International Contest (SAM.I.-Contest) stellen mehr als 100 Teilnehmer:innen aus verschiedenen europäischen Ländern ihr Erste-Hilfe-Können unter Beweis – praxisnah, international und mit viel Begeisterung.

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, haben Medien die Gelegenheit, die jungen Ersthelfer:innen bei den spannenden Bewerbsstationen hautnah zu erleben. In realitätsnahen Notfallszenarien versorgen die Teams „Verletzte“, treffen rasche Entscheidungen und beweisen, dass sie Verantwortung übernehmen können – Fähigkeiten, die im Ernstfall Leben retten.

Der Wettbewerb umfasst einen theoretischen Wissenstest, anspruchsvolle Erste-Hilfe-Stationen sowie einen kreativen Bewerb. Unter dem Motto „Held im Land der Sonne – Rettung zwischen den Reben“ präsentieren die internationalen Teams kurze Bühnenperformances, die ganz ohne Übersetzung verständlich sind.

Contest ist Beispiel für gelebtes Europa

Doch der SAM.I.-Contest ist weit mehr als ein Wettbewerb. Junge Menschen aus ganz Europa lernen einander kennen, schließen Freundschaften und entdecken, was sie verbindet. Die gemeinsame Arbeitssprache ist Englisch – und dennoch zeigt sich schnell: Wenn es ums Helfen geht, braucht es oft weit weniger Worte. Teamgeist, Respekt und Hilfsbereitschaft überwinden Sprach- und Ländergrenzen und machen den Contest zu einem lebendigen Beispiel für gelebtes Europa.

Der SAM.I.-Contest findet fünf Tage in Oggau am Neusiedler See statt. Neben den Bewerben erwarten die Teilnehmer gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge und ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm, bei dem der internationale Austausch im Mittelpunkt steht.

Für Medien bietet der Bewerb außergewöhnliche Bildmotive: realistisch geschminkte Unfallszenarien, internationale Teams in Aktion, emotionale Momente und beeindruckende Leistungen junger Menschen, die zeigen, wie selbstverständlich Helfen für die nächste Generation ist.

Presse-Termin

Donnerstag, 23. Juli 2026

11:00 Uhr

Treffpunkt: Eingang Campingplatz Oggau am Neusiedler See

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