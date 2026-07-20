FPÖ – Darmann: „Pass-Verramschung vor allem an Syrer und Afghanen befeuert Sozialkrise!“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann bezeichnete die neuen Einbürgerungszahlen der Wiener MA 35 heute als „fatales Signal einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Politik“. Insbesondere die massive Zunahme an Einbürgerungen vor allem von Syrern und Afghanen sei mehr als besorgniserregend. „Hier wird die Staatsbürgerschaft an Angehörige jener Kulturkreise verschleudert, die unser Sozialsystem am stärksten belasten und die größten Integrationsprobleme aufweisen. Anstatt Leistung und Integration zu belohnen, vergoldet man Armutsmigration mit dem österreichischen Pass“, so Darmann.

„Wir Freiheitliche warnen seit Jahren vor einer solchen Entwicklung und haben bereits mehrere Anträge in den Nationalrat eingebracht, um zu verhindern, dass aus einem Asylstatus ein Einbürgerungsverfahren eingeleitet werden kann. Asyl bedeutet Schutz auf Zeit und nicht soziale Hängematte mit anschließender Staatsbürgerschaft. Jeder dieser Anträge scheiterte schon an der ÖVP, die sich auch in dieser so wichtigen Angelegenheit als scheinheilig entpuppte. Dass linke Träumer und Realitätsverweigerer aus SPÖ, Grünen und NEOS hier nicht mitziehen verwundert wenig. Diese vier Parteien untergraben so mit System unsere eigene Souveränität im Land und vernichten dabei unser Sozialsystem und unser soziales Gefüge“, erklärte der freiheitliche Sicherheitssprecher.

Diese Entwicklung sei nicht nur eine finanzielle, sondern vor allem eine sicherheitspolitische Zeitbombe. „Der Gipfel der Verantwortungslosigkeit ist aber, dass wir junge Männer aus diesen Kulturkreisen nach der Einbürgerung auch noch zum Bundesheer einziehen und an der Waffe ausbilden müssen. Damit schafft die Regierung ein unkalkulierbares Risiko direkt im Herzen unserer Landesverteidigung. Wir bilden so potenzielle Gefährder aus, deren Loyalität oft nicht Österreich, sondern fremden Mächten oder radikalen Ideologien gilt. Die Systemparteien importieren nicht nur Konflikte, sondern schaffen sich ihre Sicherheitsrisiken in der eigenen Kaserne gleich selbst!“, erklärte Darmann.

„Im Gegenteil benötigen wir einen umgehenden Asylstopp mit einer Festung Österreich und einer rigorosen Abschiebung von illegal in Österreich Aufhältigen und straffällig gewordenen Ausländern. Die österreichische Staatsbürgerschaft ist das höchste Gut unserer Republik und kein Werkzeug für eine gescheiterte Multikulti-Ideologie. Nur eine von der FPÖ geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird diesem Ausverkauf unserer Heimat ein Ende setzen!“, stellte Darmann klar.