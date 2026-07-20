VÖZ zu Medienpaket der Bundesregierung: „Planungssicherheit für Medienstandort Österreich“

Wien (OTS) -

Erfreut reagiert der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) auf das heute präsentierte Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Medienförderung. „Angesichts der äußerst herausfordernden Lage auf dem österreichischen Medienmarkt ist es wichtig und richtig, dass für Medienhäuser verlegerischer Herkunft nun bessere Planungssicherheit gegeben ist“, sagt der neue Präsident des VÖZ, „Die Presse“-Geschäftsführer Rainer Nowak. „Es ist also gut, dass die bereits im Regierungsprogramm festgeschriebenen Medienfördermaßnahmen nun in die Umsetzung gelangen. Unser Dank gilt den Experten und politisch Beteiligten, allen voran den Spezialisten des Medienministers und dem früheren VÖZ-Präsidenten Maximilian Dasch.“

Die Zustellförderung sei ein entscheidendes Instrument, um die Medieninfrastruktur in vielen Regionen des Landes aufrechtzuerhalten. „Die Zustellungswege insbesondere in entlegenere Regionen werden immer kostenintensiver zu bedienen. Wenn die Zustellförderung dazu beiträgt, dass weiterhin alle Bevölkerungsgruppen in allen Regionen mit qualitätsvollem Journalismus versorgt werden können, ist das nicht zuletzt auch demokratiepolitisch relevant“, so der VÖZ-Präsident. „Das hilft uns im laufenden Prozess der Transformation vom teuren Papier in die digitale Abo-Welt, die wir gerade alle erschaffen."

Neben der Absicherung der bestehenden Medieninfrastruktur sei es aber auch erforderlich, die digitale Transformation weiter voranzutreiben und abzusichern, wie VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger betont. „Wir stehen einer Übermacht der Big-Tech-Unternehmen gegenüber, die den heimischen Medienstandort unter großen Druck bringt. Vor diesem Hintergrund ist der Fonds zur Förderung der digitalen Transformation essenziell, um private Medienhäuser dabei zu unterstützen, digitale Reichweiten aufzubauen und digitale Aboangebote zu stärken. Dass dieser nun verlängert wird, ist ein wichtiger Schritt der Bundesregierung, nicht zuletzt zur Sicherung von Arbeitsplätzen“, so Grünberger.

Auch die Aufstockung der finanziellen Mittel für die Stärkung und Förderung der Medienkompetenz junger Menschen wird vonseiten des Verlegerverbands ausdrücklich begrüßt. „Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch die nächsten Generationen medienfit zu machen. Der Schwerpunkt auf Förderung der Medienkompetenz ist hierfür ein wichtiger Impuls“, betont VÖZ-Geschäftsführer Grünberger. „Aus unserer Sicht wesentlich ist jedoch, dass mit diesen Mitteln insbesondere bereits etablierte und pädagogisch fundierte Programme gestärkt werden.“