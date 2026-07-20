VÖP begrüßt Fortführung der Digitaltransformationsförderung: „Wichtiger Schritt für private Medien“

Wien (OTS) -

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) begrüßt die Einigung der Bundesregierung auf ein Medienförderpaket und insbesondere die Fortführung der Digitaltransformationsförderung. Die Verlängerung dieses bewährten Förderinstruments schafft dringend benötigte Planungssicherheit und ermöglicht es den privaten Radio- und Fernsehveranstaltern, ihre digitalen Angebote konsequent weiterzuentwickeln.

„Die Fortführung der Digitaltransformationsförderung ist ein wichtiges Signal für den privaten Rundfunk. Sie trägt dazu bei, dass private Medienunternehmen ihre digitale Transformation fortsetzen und auch künftig in innovative Inhalte, Technologien und neue Verbreitungswege investieren können“, sagt VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm.

Gleichzeitig macht der VÖP deutlich, dass die wirtschaftliche Situation vieler privater Fernseh- und Radiosender weiterhin äußerst angespannt ist. Die anhaltende Verlagerung von Werbeerlösen zu globalen Plattformen, steigende Kosten und der hohe Investitionsbedarf im digitalen Wandel stellen sie vor enorme Herausforderungen. Um die Medienvielfalt und einen starken privaten Rundfunk in Österreich langfristig zu sichern, braucht es daher auch künftig eine entschlossene, umsichtige und zielgerichtete Medienpolitik.

Aus Sicht des VÖP bleibt eine stärkere Unterstützung privater Fernseh- und Radiosender dringend notwendig. Diese erreichen täglich Millionen Menschen in Österreich, genießen hohes Vertrauen und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Information, Meinungsvielfalt, regionalen Berichterstattung und kulturellen Identität. Diese hohe Nutzung und gesellschaftliche Relevanz sollten sich künftig noch stärker in den medienpolitischen Rahmenbedingungen widerspiegeln.

Positiv bewertet der VÖP auch, dass das Medienförderpaket Maßnahmen zur Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen vorsieht. Die Förderung eines reflektierten und verantwortungsvollen Umgangs mit Medien ist angesichts der digitalen Informationswelt ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen; die konkrete Ausgestaltung der neuen Förderung bleibt abzuwarten.

„Die Einigung ist ein wichtiger Schritt. Nun gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und die Rahmenbedingungen für private Fernseh- und Radiosender so weiterzuentwickeln, dass sie ihren unverzichtbaren Beitrag für Demokratie, Medienvielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt auch in Zukunft leisten können“, so Drumm.