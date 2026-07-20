  • 20.07.2026, 09:00:51
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Kriz-Zwittkovits: Flapsige Aussagen stehen nicht in Einklang mit der Realität

Kriz-Zwittkovits: „Die Bilanz von Walter Ruck ist zehnmal wichtiger als flapsige Sager“

Wien (OTS) - 

„Wir stehen hinter Walter Ruck, weil wir ihn aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit genau kennen“, reagiert Margarete Kriz-Zwittkovits, Obmann-Stellvertreterin des WB Wien und Vizepräsidentin der WK Wien, auf Medienberichte über angebliche Zitate um ein Transkript einer unbestätigten und potenziell illegal angefertigten Tonaufnahme.

„Wir wissen ja, dass Männer sich untereinander gern flapsig unterhalten – sofern das in dieser Form überhaupt stattgefunden hat. Was aber zählt ist die Realität. Als Vizepräsidentin der WK Wien und langjährige Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft habe ich stets eine wertschätzende Zusammenarbeit wahrgenommen und einen Präsidenten erlebt, der Frauen bewusst fördert. Wir alle haben erst im Mai mit über 99% für die Wiederwahl von Walter Ruck gestimmt. Es ist kein Zufall, dass Wien die beste Wirtschaftsentwicklung hat. Es ist kein Zufall, dass durch entschlossene Reformen die Wiener Wirtschaftskammer heute besser dasteht als je zuvor. Das alles ist dem jahrelangen Einsatz von Walter Ruck und seinem Team zu verdanken. Und diese Bilanz ist zehnmal stärker als es flapsige Sager in einer Männerrunde je sein könnten“, stellt sich Kriz-Zwittkovits hinter Obmann Walter Ruck.

„Auch zu den Berichten über mein Nicht-Antreten kann ich festhalten, dass es dazu nie ein Gespräch mit Walter Ruck gab und dies meine freie Entscheidung war, nicht als Spitzenkandidatin zur Verfügung zu stehen. Die Kampagne gegen Walter Ruck läuft auch hier ins Leere“, so Kriz-Zwittkovits abschließend.

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