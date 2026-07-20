- 20.07.2026, 08:24:02
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VERSCHOBEN: Zivildienst-Pressekonferenz mit Bundesministerin Bauer und dem stv. ÖRK-Generalsekretär Kaiser
Neuer Medientermin am Mittwoch, 29. Juli 2026
Die für heute avisierte Pressekonferenz zu den neuesten Zahlen und aktuellen Entwicklungen im Zivildienst mit Bundesministerin Claudia Bauer und dem stellvertretenden Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes Peter Kaiser wurde auf Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr verschoben. Als Zeichen der Solidarität werden beide im Anschluss Blut spenden.
Termine für Medien:
9.30 Uhr
PRESSEKONFERENZ
anschl.
FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT
Ort: Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten. Die Pressekonferenz wird live auf www.youtube.com/@roteskreuz/streams übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Lukas Kuster (Pressesprecher FBM Bauer)
Telefon: +43 664 780 340 70
Mag. Gerald Richter (Presse- und Medienservice ÖRK)
Telefon: +43 664 544 46 19
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