VERSCHOBEN: Zivildienst-Pressekonferenz mit Bundesministerin Bauer und dem stv. ÖRK-Generalsekretär Kaiser

Wien (OTS) -

Die für heute avisierte Pressekonferenz zu den neuesten Zahlen und aktuellen Entwicklungen im Zivildienst mit Bundesministerin Claudia Bauer und dem stellvertretenden Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes Peter Kaiser wurde auf Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr verschoben. Als Zeichen der Solidarität werden beide im Anschluss Blut spenden.

Termine für Medien:

9.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ

anschl.

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT

Ort: Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten. Die Pressekonferenz wird live auf www.youtube.com/@roteskreuz/streams übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).