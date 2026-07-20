- 20.07.2026, 08:11:32
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AVISO: Halbjahres-Pressekonferenz Zivildienst mit Bundesministerin Bauer und Stv. Generalsekretär d. Österreichischen Roten Kreuzes Kaiser
Am Montag, den 20. Juli 2026, um 10.00 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Bauer gemeinsam mit dem Stellvertretenden Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes Peter Kaiser zu einer Pressekonferenz, um die neuesten Zahlen und aktuellen Entwicklungen im Zivildienst zu präsentieren. Als Zeichen der Solidarität werden beide im Anschluss Blut spenden.
Blut ist ein lebensrettendes Notfallmedikament, es ist nicht künstlich herstellbar und eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Gerade während der Urlaubszeit in den Sommermonaten ist es besonders wichtig, zur Blutspende zu kommen, damit die Versorgung von Österreichs Spitälern gesichert werden kann.
Termine für Medien:
10.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
anschl.
FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT
Ort: Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien (Einlass ab 9.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten. Die Pressekonferenz wird live auf www.youtube.com/@roteskreuz/streams übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Lukas Kuster (Pressesprecher FBM Bauer)
Telefon: +43 664 780 340 70
Mag. Gerald Richter (Presse- und Medienservice ÖRK)
Telefon: +43 664 544 46 19
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