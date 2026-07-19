FPÖ – Darmann: „Willkommenskultur sprengt unser Sozialsystem!“

Wien (OTS) -

Als „endgültige Bankrotterklärung für die gescheiterte Asyl- und Integrationspolitik der Systemparteien“ bezeichnete FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann die medial veröffentlichten Zahlen, wonach beinahe die Hälfte aller Flüchtlingshaushalte von Sozialleistungen lebt. „Diese Zahlen des Grauens sind die längst überfällige Rechnung für die verantwortungslose Willkommenskultur von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS. Wir Freiheitliche haben exakt vor diesem Szenario seit Jahren gewarnt und wurden als Hetzer diffamiert. Nun steht es schwarz auf weiß – die Massenzuwanderung führt direkt in den Kollaps unseres Sozialstaats!“

Die aktuellen Daten würden schonungslos aufdecken, was die Bevölkerung längst spüre: „Während unsere Landsleute unter der Teuerung ächzen und Pensionisten zur Kasse gebeten werden, finanzieren sie mit ihrem hart erarbeiteten Steuergeld eine Asylindustrie, die integrationsunwillige Zuwanderer in einer sozialen Hängematte parkt. Dass in Wien, der Hochburg des roten Multikulti-Wahns, sogar drei von vier dieser Haushalte nicht selbsterhaltungsfähig sind, gibt Zeugnis von der gesamten Politik der offenen Türen“, so Darmann.

Besonders heuchlerisch seien in diesem Zusammenhang die Krokodilstränen der ÖVP-Integrationsministerin Bauer. „Jahrelang hat die ÖVP in der Regierung diese Zustände mitgetragen, jede effektive Maßnahme zur Grenzsicherung blockiert und ein Asyl-Paradies in Österreich geschaffen. Wenn dieselbe Partei jetzt so tut, als wäre sie von den katastrophalen Folgen überrascht, ist das an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Das ist keine Politik, das ist billiges Schauspiel auf dem Rücken der Österreicher“, kritisierte der freiheitliche Sicherheitssprecher. Die schwarz-grüne Vorgängerregierung und die jetzige Verlierer-Koalition seien die Hauptverantwortlichen für dieses Desaster.

„Perfide in diesem Zusammenhang ist obendrein, dass die Elendsregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS nicht beim Hebel der Migration ansetzt, um zu sparen, sondern den braven österreichischen Steuerzahlern und Pensionisten den letzten Cent aus der Tasche holt. Laut dieser Regierung sollen unsere Bürger nur zahlen und schuften, um eine Asylindustrie zu finanzieren, die längst unser Sozialsystem gesprengt hat“, betonte Darmann.

„Wir brauchen keine weiteren teuren Integrations-Experimente, die nachweislich scheitern, sondern eine ‚Festung Österreich‘! Das bedeutet: sofortiger Asylstopp, konsequente Abschiebung von illegalen Einwanderern und straffälligen Asylwerbern sowie die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen. Unser Sozialstaat wurde von Generationen aufgebaut und finanziert – er ist keine All-inclusive-Versorgung für Zuwanderer, die noch nie einen Cent in dieses System eingezahlt haben. Nur mit der FPÖ in einer Regierung wird dem Schutz der eigenen Bevölkerung endlich wieder oberste Priorität eingeräumt!“, stellte Darmann abschließend klar.