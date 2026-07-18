ÖGB zum Disability Pride Month: Vielfalt stärkt unsere Gesellschaft und Arbeitswelt

Wien (OTS) -

Der Disability Pride Month steht für Selbstbewusstsein, Sichtbarkeit und Vielfalt. Er erinnert daran, dass Behinderung kein Makel ist, sondern ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft. Menschen mit Behinderung bereichern das Zusammenleben ebenso wie unsere Arbeitswelt mit ihren Erfahrungen, Kompetenzen und Perspektiven.

„Menschen mit Behinderung werden noch immer viel zu oft auf ihre Beeinträchtigung reduziert oder aus dem öffentlichen Leben ausgegrenzt. Dabei machen sie unsere Gesellschaft vielfältiger und stärker. Ich bin als Rollstuhlfahrer stolz darauf, mich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einzusetzen. Genau darum geht es beim Disability Pride Month: Behinderung sichtbar zu machen und allen mit Stolz, statt mit Vorurteilen zu begegnen“, sagt Patrick Berger, Leiter des Chancen Nutzen Büros im ÖGB.

Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Damit alle Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, braucht es Barrierefreiheit. Dabei geht es um weit mehr als stufenfreie Zugänge oder barrierefreie Kommunikation.

„Die größten Hindernisse sind oft die Barrieren in den Köpfen. Vorurteile schließen Menschen mit Behinderung häufig stärker aus als eine Treppe ohne Lift. Wer Teilhabe ernst meint, muss deshalb bauliche, digitale, kommunikative und gesellschaftliche Barrieren abbauen“, betont Berger.

Arbeit schafft Teilhabe: Menschen mit Behinderung sind Fachkräfte und stärken Betriebe

Arbeit ist einer der wichtigsten Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Sie ermöglicht finanzielle Unabhängigkeit, soziale Kontakte, Anerkennung und Sicherheit – und damit echte Teilhabe.

„Menschen mit Behinderung sind qualifizierte Fachkräfte. Sie bringen Fähigkeiten, Erfahrungen und neue Perspektiven in Betriebe ein und stärken dadurch die Vielfalt in den Teams. Davon profitieren nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Unternehmen“, so Berger.

ÖGB fordert Beschäftigung von Menschen mit Behinderung statt niedriger Ausgleichstaxe

Dennoch erfüllen nach wie vor mehr als 76 Prozent der beschäftigungspflichtigen Unternehmen ihre Pflichtquote nicht und zahlen stattdessen die Ausgleichstaxe.

„Wenn Unternehmen lieber die Ausgleichstaxe bezahlen, als Menschen mit Behinderung einzustellen, läuft etwas falsch. Die Ausgleichstaxe muss daher auf ein betriebswirtschaftlich wirksames Niveau angehoben werden. Wer Inklusion ernst meint, muss hier nachschärfen“, fordert Berger.

Der ÖGB fordert:

Mehr Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen und in der Arbeitswelt , damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben können.

, damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben können. Den Abbau baulicher, digitaler, kommunikativer und gesellschaftlicher Barrieren sowie mehr Bewusstsein für Inklusion und gegen Vorurteile.

sowie mehr Bewusstsein für Inklusion und gegen Vorurteile. Mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderung statt Ausgleichszahlungen – die Ausgleichstaxe muss auf ein Niveau angehoben werden, das Unternehmen zur tatsächlichen Einstellung motiviert.

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.