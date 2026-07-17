  • 17.07.2026, 18:29:02
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  • OTS0105

ALBERTINA reagiert rasch auf Wassereintritt – Keine Schäden an Kunstwerken

Wien (OTS) - 

Infolge des heutigen Starkregens kam es in der ALBERTINA zu einem Wassereintritt in der Propter Homines Halle. In dem betroffenen Eingangsbereich wurden vorsichtshalber alle Kunstwerke abgehängt. Zu keinem Zeitpunkt waren Kunstwerke gefährdet.

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