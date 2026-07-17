Voglauer/Grüne: „Rechnet sich Minister Totschnig den Waldzustand schön?“

Wien (OTS) -

„Die medial kolportierten Machenschaften im Ministerium von Norbert Totschnig rund um den Waldbiodiversitätsbericht 2026 zeigen einen besorgniserregenden Eingriff in die wissenschaftliche Forschung und sind ein Desaster für die Glaubwürdigkeit offizieller Berichte“, meint Olga Voglauer, Sprecherin der Grünen für Land- und Forstwirtschaft.

„Dass das BMLUK ein Projektbericht des Bundesforschungszentrums Wald und der BOKU nach Veröffentlichung offline nimmt und im Nachhinein verändert, ist mehr als nur fragwürdig. Es ist schlichtweg indiskutabel, dass offenbar ganze Kapitel und Passagen inhaltlich umgeschrieben und Berechnungen verändert wurden, um insbesondere den Zustand von Schutzgebieten schön zu rechnen“, sagt Voglauer.

„Damit schadet das BMLUK nicht nur der Reputation unabhängiger wissenschaftlicher Forschung und Institutionen, es setzt auch die Glaubwürdigkeit offizieller Berichte und Daten aufs Spiel. Obendrein sorgt Forstminister Totschnig mit solchen Zahlenspielen dafür, dass notwendige Maßnahmen zur Verbesserung des Waldzustands und der Schutzgebiete eingespart werden - einem Umweltminister müsste das die Zornesröte ins Gesicht treiben“, sagt Voglauer und sieht hier einigen Erklärungsbedarf: „Wir Grüne werden zu den kolportierten Vorgängen rund um den Waldbiodiversitätsbericht eine parlamentarische Anfrage an Minister Totschnig einbringen. Er soll erklären, was und wieso hier von wem nachträglich geschönt und geändert wurde und den ursprünglichen Bericht der Expert:innen veröffentlichen.“