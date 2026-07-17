Maurer/Grüne: Walter Ruck muss nach geleaktem Gesprächsprotokoll als WKW-Präsiden zurücktreten

Wien (OTS) -

„Die geleakten Gesprächsprotokolle des WKW-Präsidenten zeichnen das Bild eines Politikverständnisses, das in einer modernen Demokratie keinen Platz hat. Postenschacher für Familienmitglieder, Machtspiele, Sexismus und parteipolitische Absprachen hinter verschlossenen Türen zerstören das Vertrauen der Menschen in die Politik. Walter Ruck muss nun persönliche Konsequenzen ziehen und zurücktreten“, reagiert die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, auf die aktuellen Enthüllungen in Profil und Kronen Zeitung.

Besonders schwer wiegen die im Protokoll geschilderten Aussagen zu Postenbesetzungen, parteipolitischen Interventionen für Rucks Sohn und dem eigenen Einfluss auf Personalentscheidungen. „Öffentliche Funktionen dürfen nicht in Weinkellern, Hinterzimmern oder auf Skiurlauben vergeben werden. Sie müssen nach transparenten Verfahren und nach Qualifikation besetzt werden – nicht nach Parteibuch oder persönlichen Loyalitäten“, betont Maurer.

Genauso alarmierend seien die im Protokoll dokumentierten sexistischen Aussagen, so Maurer: „Wer Frauen aus informellen Machtzirkeln ausschließt und sie herabwürdigt, disqualifiziert sich selbst. Gerade Menschen in Spitzenfunktionen tragen Verantwortung für eine Kultur des Respekts und der Gleichberechtigung.“

Die Enthüllungen würden einmal mehr zeigen, wie dringend mehr Transparenz und strengere Regeln gegen Freunderlwirtschaft notwendig seien. „Vertrauen entsteht nicht durch Netzwerke der Macht, sondern durch nachvollziehbare Entscheidungen und gerechte Verfahren. Österreich braucht konsequente Transparenz bei Postenbesetzungen und einen entschlossenen Kampf gegen Postenschacher“, sagt Maurer und hält fest: „Einmal mehr entsteht der Eindruck, dass noch immer nicht die Besten den Job bekommen, sondern die Bestvernetzten. Die ÖVP postenschachert wie eh und je und die SPÖ ist live dabei."