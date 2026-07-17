  • 17.07.2026, 14:28:02
  • /
  • OTS0086

Deutschsprachige Ärzteorganisationen gegen weitere Zersplitterung von Fachgebieten

Schaffung immer weiterer Weiterbildungsbezeichnungen bzw. Spezialisierungen würde bewährte Versorgungsstrukturen schwächen und die Kosten im Gesundheitswesen erhöhen.

Wien (OTS) - 

Die deutschsprachigen Ärzteorganisationen sind bei ihrer 71. Konsultativtagung im bayerischen Bad Gögging übereingekommen, mit der Einführung weiterer Weiterbildungs- und Qualifikationsbezeichnungen für Ärztinnen und Ärzte äußerst zurückhaltend umzugehen. Forderungen nach immer weiteren Qualifikationen bzw. Spezialisierungen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, auch aus dem politischen Raum. Die Schaffung immer weiterer Weiterbildungsbezeichnungen bzw. Spezialisierungen wird jedoch bestehende Fachgebiete weiter zersplittern, bewährte Versorgungsstrukturen schwächen und die Kosten im Gesundheitswesen erhöhen.

Oft wird fälschlich argumentiert, für neue Versorgungsaufgaben seien neue Qualifikationsbezeichnungen erforderlich, obwohl viele der betreffenden Inhalte bereits heute Bestandteil etablierter Fachgebiete oder ergänzender Qualifizierungsangebote sind. Die deutschsprachigen Ärzteorganisationen sprechen sich deshalb dafür aus, neue Versorgungsaufgaben vorrangig innerhalb bestehender Fachgebietsstrukturen zu verankern und bestehende Qualifizierungswege gezielt zu aktualisieren.

Ziel muss es sein, die fachliche Qualität zu sichern, ohne die Einheit der Fächer und die Sicherstellung einer flächendeckenden ambulanten und stationären Versorgung zu gefährden.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Ärztekammer

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright