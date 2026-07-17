Chemieindustrie zu ETS-Reform: EK-Vorschlag bringt erste Verbesserungen, Trendwende wird nicht erreicht

Wien (OTS) -

Die EU-Kommission hat mit dem European Chemicals Industry Action Plan und der Critical Chemicals Alliance einerseits zahlreiche Maßnahmen angekündigt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselbranche Chemieindustrie zu steigern. Ausgerechnet beim wichtigsten Standortfaktor Energie bleibt sie jedoch weiterhin dafür notwendige Verbesserungen schuldig: Aus Sicht des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) reichen die Vorschläge zur Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) trotz einiger Verbesserungen nach wie vor nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen.

Besonders kritisch bewertet der FCIO, dass der regulatorische Druck trotz einzelner Verbesserungen bei der kostenlosen Zuteilung weiter zunimmt. Viele emissionsarme Technologien befinden sich noch im Aufbau und können heute weder flächendeckend noch wirtschaftlich eingesetzt werden. Zwischen den klimapolitischen Anforderungen und den tatsächlichen Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen besteht daher weiterhin eine erhebliche Lücke. „ Kostenlose Zertifikate sind kein Bonus für Unternehmen, sondern ein Schutzschild für Europas Industrie “, so Ulrich Wieltsch, FCIO-Obmann. „ Dieser Schutz muss so lange aufrechterhalten werden, bis es faire internationale Wettbewerbsbedingungen gibt. Sonst werden Produktion, Innovation und Arbeitsplätze in Europa gefährdet. Und auch der Umwelt ist nicht geholfen, weil die Emissionen bei Abwanderung der Betriebe einfach in andere Wirtschaftsräume verlagert werden. “

Die chemische Industrie investiert seit Jahren in klimafreundliche Technologien und hat ihre Treibhausgasemissionen bereits deutlich reduziert. Die nächsten Emissionsminderungen sind jedoch wesentlich anspruchsvoller. Elektrifizierung, Wasserstoff, CO₂-Abscheidung oder neue Produktionsverfahren benötigen erneuerbare Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen, leistungsfähige Netze und eine Infrastruktur, die vielerorts erst aufgebaut werden muss – Ankündigungen allein reichen hier nicht aus. Der negative Trend, dass Investitionen in neue Technologien zunehmend außerhalb der EU getätigt werden, kann mit dem vorliegenden Paket nicht aufgehalten werden. Positiv bewertet der FCIO zwar in diesem Zusammenhang die neu eingeführte Verpflichtung für die Mitgliedsstaaten, einen Teil ihrer ETS-Einnahmen für die Dekarbonisierung von betroffenen Firmen zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig werden die vorgeschlagenen 50 Prozent nicht ausreichen, um den enormen Finanzierungsbedarf zu decken.