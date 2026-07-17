Grüne/Voglauer zu Wasserknappheit: Totschnig muss beim Wasserentnahmeregister endlich liefern

Wien (OTS) -

Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit und der aktuellen Diskussion über die Zukunft der Wasserversorgung fordert die Landwirtschaftssprecherin der Grünen, Olga Volgauer, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig auf, das angekündigte Wasserentnahmeregister endlich vorzulegen und weitere Maßnahmen zur Sicherung der heimischen Wasserressourcen auf den Weg zu bringen.

„Minister Totschnig betont mittlerweile seit Monaten, dass die Arbeiten am Wasserentnahmeregister kurz vor dem Abschluss stehen würden, geliefert hat er aber noch immer nicht. Wer weiß, wie lange die Koalition im Anschluss dann noch mit der Regierungskoordination verbringen wird, bevor endlich ein Ergebnis am Tisch liegt?“, kritisiert Voglauer.

Die anhaltende Trockenheit zeige deutlich, dass auch Österreich zunehmend mit regionalen und saisonalen Engpässen konfrontiert sei. Besonders die Landwirtschaft bekomme die Auswirkungen der Klimakrise bereits massiv zu spüren.

„Die Landwirt:innen müssen in diesem Rekordsommer zuschauen, wie ihnen das Getreide auf den Feldern verdorrt und das Gras auf den Almweiden vertrocknet, während die Wasserpegel immer weiter sinken“, sagt Volgauer. Für sie ist klar, dass die Wasserversorgung angesichts zunehmender Dürreperioden und häufiger Extremwetterereignisse grundlegend krisenfester werden muss.

„Unsere Wasserversorgung muss dringend krisenresilienter werden – nicht nur, um die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigem Trinkwasser sicherzustellen, sondern auch, um die heimische Lebensmittelproduktion langfristig abzusichern", fordert Voglauer und hält fest: „Es wird höchste Zeit, dass Minister Totschnig seinen Worten endlich Taten folgen lässt und ein breites Maßnahmenbündel zur Sicherung unseres Wasserschatzes vorlegt. Dürreperioden und Extremwetterphasen werden in Zukunft ganz bestimmt nicht seltener – darauf muss die Politik endlich mit der notwendigen Entschlossenheit reagieren.“