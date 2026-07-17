SPÖ startet Petition „Grundversorgung statt Profit. Unser Wasser schützen.“

Wien (OTS) -

Die SPÖ startet die Petition „Grundversorgung statt Profit. Unser Wasser schützen.“. Österreich erlebt aktuell eine historische, klimabedingte Trockenperiode. Die Folgen sind Waldbrände, abgedrehte Dorfbrunnen und sehr niedrige Grundwasserspiegel bis hin zu lokalen Versorgungsengpässen. Die SPÖ setzt sich für klare gesetzliche Regeln ein, um die Trinkwasserversorgung in Österreich dauerhaft abzusichern und um auf künftige Trockenperioden besser vorbereitet zu sein. Die Petition kann ab sofort unter https://www.spoe.at/unser-wasser-schuetzen/ unterzeichnet werden. ****

SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Nationalratsabgeordneter Klaus Seltenheim betont: „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage und keine Ware, mit der einige wenige Profit machen dürfen. Sauberes Trinkwasser muss für alle Menschen verlässlich zur Verfügung stehen. Mit unserer Petition setzen wir ein starkes Zeichen: Unser Wasser gehört uns allen und darf nicht privatisiert werden.“

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr fordert konkrete gesetzliche Maßnahmen: „Österreich braucht konsequente Maßnahmen zum langfristigen Schutz unseres Trinkwassers. Wasser ist öffentliche Grundversorgung, in Zeiten der Knappheit darf damit kein Profit gemacht werden. Wir setzen uns dafür ein, die Trinkwasserversorgung für die Zukunft abzusichern.“

Die SPÖ fordert deshalb eine klare gesetzliche Vorrangstellung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Wasser muss dauerhaft vor Privatisierung geschützt werden und öffentliches Gut bleiben. Gleichzeitig sollen die Gemeinden bei der Sicherung ihrer Wasserversorgung gestärkt und große Grundwasserentnahmen von Konzernen und landwirtschaftlichen Betrieben transparent gemacht werden. Eine österreichweite Wasserstrategie soll auf künftige Trockenperioden und Versorgungsengpässe vorbereiten. Konsequenter Klimaschutz und ein ambitioniertes Klimagesetz sichern unsere Wasserressourcen langfristig.

SERVICE: Hier geht’s zur Petition „Grundversorgung statt Profit. Unser Wasser schützen.“ https://www.spoe.at/unser-wasser-schuetzen/

(Schluss) mf/ls