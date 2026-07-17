  • 17.07.2026, 11:47:02
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  • OTS0049

VIRUS: Großrechenzentren wie Kronsdorf gefährden Energiewende und brauchen Umweltprüfung

Ziffer 90 im Anhang des UVP-G ist gefragt

Wien (OTS) - 

Kritik am unregulierten Boom von Rechenzentren konnt nun von der Umweltorganisation VIRUS. Sprecher Wolfgang Rehm: „Der kolportierte Stromverbrauch allein des zu Recht gerade sehr umstrittenen Google Standortes in Kronsdorf ist größer als jener der früheren Aliuminiumelektrolyse in Ranshofen des bis zu seiner Stilllegung 1992 größten österreichischen Stromverbrauchers. Es tut sich hier ein Fass ohne Boden auf, das die Energiewende gefährdet. Erneuerbare Stromerzeugung kann damit nicht Schritt halten.“

Es brauche daher regulierende Maßnahmen und angesichts beträchtlicher Umweltauswirkungen auf die UVP Schutzgüter Boden und Fläche, Wasser, biologische Vielfalt sowie Klima auch die Festlegung einer derzeit nicht bestehende UVP-Pflicht und des damit verbundenen konzentrierten Verfahrens. „Als die UVP-Richtlinie und deren nationale Umsetzung in Österreich vor Jahrzehnten auf den Weg gebracht wurden, hatte niemand derartig monströse Anlagen auf dem Radar, nun braucht es schlicht eine zusätzliche Ziffer 90 im Anhang I des ohnehin wegen eines Vertragsverletzungsverfahren zu novellierenden UVP-Gesetzes,“ so UVP-Experte Rehm abschließend.

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Wolfgang Rehm
Telefon: 0699/12419913
E-Mail: [email protected]

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