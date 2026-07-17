  • 17.07.2026, 10:28:32
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SPORT.PLATZ Wien 2026

Dein Sommer in Bewegung!

Wien (OTS) - 

Der Countdown läuft: am 5. August startet SPORT.PLATZ Wien in die nächste Runde! Von 5. bis 27. August 2026 verwandelt der ASKÖ WAT Wien bereits zum 17. Mal zahlreiche Plätze in Wien in kostenlose Bewegungs- und Sporttreffpunkte.

11 Stopps, 11 Bezirke, ein Ziel: Der ASKÖ WAT Wien und seine Vereine bringen Bewegung direkt dorthin, wo Wien lebt. Parks und öffentliche Plätze werden zu lebendigen Outdoor-Fitness-Zonen mit einem abwechslungsreichen Sportprogramm für Erwachsene. Ob Pilates, Yoga, Bollywood Dance oder Line Dance, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Auch die jüngsten Sportbegeisterten kommen nicht zu kurz: Bei den Hopsi Hopper Bewegungsstationen stehen Spiel, Spaß und Bewegung im Mittelpunkt. Das Beste daran? Die Teilnahme ist kostenlos – einfach vorbeikommen und mitmachen!

Die Termine (außer Kick-Off und Finale) finden jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr statt und geben einen Einblick in das Sportprogramm des ASKÖ WAT Wien. Auch die Mitgliedsvereine sind vor Ort und laden ein, ihr vielseitiges Angebot direkt auszuprobieren.

  • Kick-Off am 5. August 2026, 17:00–19:00 Uhr auf dem Rathausplatz bei der Bühne des Filmfestivals
  • Finale am 27. August 2026 im Resselpark, 1040 Wien, mit einem großen Bewegungsangebot von 17:00 –19:00 Uhr für Groß und Klein

Alle Infos gibt es hier: www.sportplatzwien.at

Alle Termine im Überblick:

05. August, 17-19 Uhr - Kick Off am Rathausplatz, 1010 Wien

06. August, 18-20 Uhr - Kaiserwiese, 1020 Wien

11. August, 18-20 Uhr - Kongresspark, 1160 Wien

12. August, 18-20 Uhr - Kirschblütenpark, 1220 Wien

13. August, 18-20 Uhr – Sigmund-Freud-Park, 1090 Wien

18. August, 18-20 Uhr – Kurpark Oberlaa (Eingang Filmteichstraße), 1100 Wien

19. August, 18-20 Uhr – Otto Wagner Areal, 1140 Wien

20. August, 18-20 Uhr - Stadtpark Atzgersdorf, 1230 Wien

25. August, 18-20 Uhr - Wallensteinplatz, 1200 Wien

26. August, 18-20 Uhr - Arenbergpark, 1030 Wien

27. August, 17-19 Uhr - Großes Finale im Resselpark, 1040 Wien

Rückfragen & Kontakt

ASKÖ WAT Wien
Victoria Ziebart, BA
Telefon: 066488540116
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.askoewat.wien/de

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