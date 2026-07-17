FPÖ – Kainz: „ÖVP-Heuchelei bei Schweinefleischimporten entlarvt!“

Wien (OTS) -

Als den „Gipfel der Scheinheiligkeit“ bezeichnete heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Alois Kainz die plötzliche mediale Empörung des ÖVP-Landwirtschaftssprechers und Bauernbund-Präsidenten Georg Strasser über die Einfuhr von minderwertigem Schweinefleisch. Es sei an Absurdität nicht mehr zu überbieten, dass ausgerechnet jene Partei nun Krokodilstränen über die Folgen der Billigimporte weine, die erst vor kurzem im Nationalrat freiheitliche Anträge für eine lückenlose Herkunftskennzeichnung und ein Importverbot für Waren, die nicht den heimischen Qualitätsstandards entsprechen, abgelehnt und schöngeredet habe. „Die ÖVP-Bauernbundfunktionäre sind die Totengräber unserer heimischen Landwirtschaft. Zuerst reißen sie die Tore für Ramschimporte sperrangelweit auf, lehnen unsere Schutzanträge ab und dann stellen sie sich hin und jammern über genau die Zustände, die sie selbst zu verantworten haben. Dieser Verrat an den eigenen Bauern ist an Verlogenheit nicht mehr zu überbieten!“, so Kainz.

Diese Doppelmoral sei ein direkter Anschlag auf die Versorgungssicherheit Österreichs. „Wer unsere Bauern dem unfairen Wettbewerb mit Billigstprodukten aus dem Ausland schutzlos ausliefert, nimmt die Zerstörung unseres Selbstversorgungsgrades bewusst in Kauf. Das ist das Gegenteil von verantwortungsvollem Zivilschutz“, erklärte Kainz. Die FPÖ lasse bei diesem durchschaubaren Schauspiel nicht locker. „Wir fordern erneut und mit allem Nachdruck: Ein sofortiger Importstopp für Lebensmittel, die bei uns so niemals produziert werden dürften! Die Österreicher haben ein Recht darauf zu wissen, was auf ihren Tellern landet, und unsere Bauern haben ein Recht auf fairen Wettbewerb. Die ÖVP muss endlich ihre Blockadehaltung aufgeben und aufhören, die Interessen der Agrarlobby über die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu stellen!“, forderte Kainz.