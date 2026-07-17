ÖVP-Kircher: Brenner-Gipfel soll mehr Klarheit bringen

Brüssel (OTS) -

"Der Brenner-Korridor ist ein zentraler Bestandteil der prioritären europäischen Eisenbahnverkehrsachse vom Mittelmeer nach Skandinavien, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Europa. Nur wenn der Brenner-Korridor auf Schiene ist, kann es eine sinnvolle Balance zwischen einem funktionierenden Binnenmarkt und dem Schutz der Bevölkerung in Tirol geben, die massiv unter den Belastungen des Transit-Verkehrs leidet. In engem Austausch mit EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas bereiten wir daher ein Brenner-Gipfeltreffen vor, das endlich mehr Klarheit über die gemeinsamen Bemühungen mit unseren Partnern in Deutschland und Italien bringen soll, wie wir eine dauerhafte Verlagerung des internationalen Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene bewerkstelligen können", sagt die Tiroler Europaabgeordnete Sophia Kircher, stv. Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Europaparlament. Erst gestern hatte der zuständige Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einem Rechtsgutachten weite Teile der Lkw-Transitverkehrsbeschränkungen in Tirol als EU-rechtswidrig bezeichnet.

Sophia Kircher, ÖVP-Verkehrssprecherin im Europaparlament: "Mit dem zuständigen EU-Kommissar Tzitzikostas arbeiten wir daher an einer europäischen Lösung. Unsere Nachbarstaaten müssen sich bei der Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene einbringen und funktionierende Zulaufstrecken genauso gewährleisten wie ausreichend Anschlussstellen für den sogenannten multimodalen Transport – also die Umladung der Fracht auf Lkw für die letzten Kilometer zum Ziel der Güter. Daher arbeiten wir gemeinsam an einem Brenner-Gipfel mit den Verkehrsministern der drei betroffenen Staaten und den Landeshauptleuten der betroffenen Regionen. Dort wollen wir ausloten und festlegen, wer welchen Beitrag leisten kann und wird, damit wir gemeinsam den Ausbau der Zulaufstrecken koordinieren, Hürden abbauen, den Güterverkehr nachhaltig auf die Schiene verlagern und so die Bevölkerung entlasten." (Schluss)