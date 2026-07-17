ÖAW und IHS verstärken ihre Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und das Institut für Höhere Studien (IHS) rücken zusammen. ÖAW-Präsident Heinz Faßmann und Holger Bonin, wissenschaftlicher Direktor des IHS, unterzeichneten einen Kooperationsvertrag, in dem das Bekenntnis zu einer vertieften Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht wird.

Die Kooperation umfasst die Initiierung gemeinsamer Forschungsaktivitäten, die Nutzung interdisziplinärer Schnittstellen sowie die Förderung des Austauschs zwischen dem IHS und den sozialwissenschaftlichen Instituten der ÖAW – insbesondere dem Institut für Demographie, dem Institut für Stadt- und Regionalforschung, dem Institut für Technikfolgenabschätzung und dem Institut für Vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung.

Präsident Faßmann sagt: „In unserer fragmentierten Forschungslandschaft sind Initiativen wie diese essentiell. Wir vermeiden doppelte Strukturen, profitieren voneinander und werten damit die sozialwissenschaftliche Forschung sowie die Politik- und Gesellschaftsberatung wesentlich auf. Mit der künftigen Zusammenarbeit loten wir zudem aus, ob eine stärkere Eingliederung des IHS in die Akademie zielführend ist.“

„Die Verbindung zweier zentraler Forschungsinstitutionen stärkt die österreichische Wirtschafts- und Sozialforschung und verleiht ihr international noch mehr Profil“, so IHS-Präsident Fischler. „Unsere Kooperationsvereinbarung ist daher ein wichtiger Meilenstein.“ IHS-Direktor Bonin ergänzt: „Mit dieser strategischen Partnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel der Zusammenarbeit auf. IHS und Akademie zeigen damit: Wir möchten uns wissenschaftlich und organisatorisch so eng es geht verzahnen.“

Die komplementären Expertisen des IHS und der ÖAW sind ausgezeichnete Voraussetzungen für eine produktive Zusammenarbeit. Mit den drei Disziplinen Ökonomie, Soziologie und Politikwissenschaft ergänzt und verstärkt das IHS das breite Forschungsportfolio der Akademie. Besonders im Fokus stehen sollen zukünftig die breite Erforschung der wechselseitigen Beziehung von Technologie und Gesellschaft, sowie der Zusammenhänge zwischen demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Prozessen.