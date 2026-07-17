FPÖ – Haider: „Verbrennerverbot vernichtet 1,6 Millionen Arbeitsplätze in Autoindustrie“

Wien (OTS) -

„Die Vernichtung von 1,6 Millionen Arbeitsplätzen in Europa und die Zerstörung der kompletten Zulieferindustrie in Österreich: Das sind die Auswirkungen des Green Deal-Wahnsinns und insbesondere des Verbrennerverbots der EU“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Das zeige eine neue Studie des Fraunhofer Institutes in erschreckender Deutlichkeit. So würden bis 2040 1,6 Millionen Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren gehen, die Zulieferindustrie in Österreich würde um 94 Prozent schrumpfen und wäre damit de facto nicht mehr existent, wenn die EU-Pläne zu einem völligen Verbrennerverbot umgesetzt würden. Zu dem selben Ergebnis würde der Kompromissvorschlag der Kommission führen, der eine 90-prozentige Reduktion des Verbrenneranteils bei den Flottenzielen der Autobauer vorsehe. „Dieser Kompromiss ist in Wahrheit keiner, es ist reine Augenauswischerei“, stellt Haider klar. Nur wenn die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennermotor in der EU weiterhin möglich bleibe, könnten diese Horrorszenarien verhindert werden.

Die Studie zeige klar auf, unter welchen Voraussetzungen dieser tödliche wirtschaftliche Kahlschlag abgewendet werden könne: Erstens müsse die EU-Flottenregulierung echte Technologieoffenheit gewährleisten. Zweitens müsse laut Studie konsequent auf investitions- und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen gesetzt werden. Dazu gehörten vor allem die gezielte Entlastung energieintensiver Industrien, Reformen am Arbeitsmarkt und ein entschlossener Bürokratieabbau.

„Im Klartext müssen die Energiepreise sinken. Dazu muss auf EU-Ebene die unselige CO2-Bepreisung durch das Emissionshandelssystem fallen. Auf nationaler Ebene muss die CO2-Steuer aufgehoben werden“, fordert Haider.

Das alles sei längst bekannt, werde von der Kommission aber aus rein ideologischen Gründen verhindert. „Die fanatischen Klimagläubigen der Kommission von der Leyen zerstören lieber europäische Schlüsselindustrien als von ihrem Irrglauben abzulassen“, kritisiert Haider und verweist darauf, dass auch andere Industriezweige wie die chemische und die metallverarbeitenden Industrie durch den Green Deal in ihrer Existenz bedroht seien.

„Der Green Deal führt uns in den Abgrund. Das ist inzwischen nicht mehr zu leugnen. Nur eine sofortige Abkehr von diesem Wahnsinn kann einen Totalschaden der europäischen Wirtschaft verhindern“, schließt Haider.