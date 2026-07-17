AVISO: Präsentation von GovGPT mit Digitialisierungsstaatssekretär Pröll im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wird zunehmend konkret im Arbeitsalltag spürbar. Im Rahmen von Public AI steht für 180.000 Bundesbedienstete ab 20. Juli ein generatives KI-Tool zur Verfügung, das speziell für den Verwaltungsalltag entwickelt wurde: GovGPT unterstützt beim Verfassen von Texten, fasst umfangreiche Dokumente zusammen und hilft beim Durchsuchen individuell angelegter Wissenssammlungen. Auch der elektronische Akt wird mit KI-Funktionen ausgestattet.

Am Montag, den 20. Juli 2026, um 9.30 Uhr lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll Bundesbedienstete zur Präsentation von GovGPT ins Bundeskanzleramt. Bei einem Townhall Meeting haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit die Funktionen von GovGPT kennenzulernen und direkt Fragen zu stellen.



Medienschaffende sind eingeladen dem Beginn des Townhall Meetings beizuwohnen. Im Anschluss findet ein Pressegespräch statt und besteht die Möglichkeit, O-Töne mit Staatssektretär Pröll sowie mit Bundesbediensteten aufzunehmen.

Termine für Medien:

9.30 Uhr

Townhall Meeting: Präsentation von GovGPT

KAMERASCHWENK zu Beginn

10.15 Uhr

PRESSEGESPRÄCH mit Staatssekretär Pröll

anschl.

Möglichkeit für O-Töne

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).