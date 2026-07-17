Neue BiVÖ-Präsidentin fordert verlässliche Rahmenbedingungen für mehr Biosimilar-Vielfalt in Österreich

Wien (OTS) -

Der Biosimilarsverband Österreich (BiVÖ) hat eine neue Präsidentin. Ingrid Halamka übernimmt die Leitung des Verbandes von dessen Gründerin Dr. Sabine Möritz-Kaisergruber. Mit dem Führungswechsel verbindet der BiVÖ eine klare gesundheitspolitische Botschaft: Österreich braucht verlässliche Rahmenbedingungen, damit eine breite Vielfalt an Biosimilars langfristig verfügbar bleibt und Patientinnen und Patienten dauerhaft Zugang zu modernen Therapien haben.

„Biosimilars stehen für höchste Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. Gleichzeitig ermöglichen sie den breiteren Zugang zu innovativen Therapien und leisten einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems. Damit dieses Potenzial genutzt werden kann, braucht es stabile und planbare Rahmenbedingungen für Anbieter und Anwender gleichermaßen“, sagt Ingrid Halamka.

Ein zentrales Anliegen der neuen Präsidentin ist es, eine möglichst große Vielfalt an Biosimilars am österreichischen Markt zu sichern. Diese schafft therapeutische Wahlmöglichkeiten für Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten, stärkt den Wettbewerb und erhöht die Versorgungssicherheit mit hochwertigen biologischen Arzneimitteln. Voraussetzung dafür sind aus Sicht des BiVÖ verlässliche Erstattungsregelungen und faire Marktbedingungen.

„Wissen, Wissenschaft und Vertrauen bilden die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz von Biosimilars. Deshalb werden wir den Dialog mit Politik, Sozialversicherung, Ärztinnen und Ärzten, Apothekerschaft sowie Patientinnen und Patienten konsequent fortsetzen und auf wissenschaftlich fundierte Information setzen“, so Halamka.

Zehn Jahre BiVÖ: Aus Aufklärung wurde Akzeptanz

Der Führungswechsel fällt mit dem zehnjährigen Bestehen des Biosimilarsverbandes Österreich zusammen. Unter der Präsidentschaft von Dr. Sabine Möritz-Kaisergruber entwickelte sich der BiVÖ zur zentralen Stimme für Biosimilars in Österreich.

Als der Verband gegründet wurde, waren Biosimilars vielfach noch wenig bekannt oder wurden mit Generika gleichgesetzt. Seither hat der BiVÖ kontinuierlich Aufklärungsarbeit geleistet, den Dialog mit Entscheidungsträgern gesucht und sich für sachgerechte Erstattungsregelungen eingesetzt. Heute sind Biosimilars als wichtiger Bestandteil einer modernen Arzneimittelversorgung etabliert. Ihr Beitrag zu Versorgungssicherheit, Innovation und einem breiteren Zugang zu biologischen Therapien wird zunehmend anerkannt.

„Ich bin stolz darauf, was wir in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam erreicht haben. Der BiVÖ hat entscheidend dazu beigetragen, Vertrauen in Biosimilars aufzubauen und ihren Stellenwert im österreichischen Gesundheitssystem zu stärken. Ich freue mich, dass Ingrid Halamka diesen Weg mit großer fachlicher Kompetenz weiterführen wird“, sagt Sabine Möritz-Kaisergruber.

Versorgungssicherheit als gemeinsames Ziel

Mit Ingrid Halamka beginnt für den BiVÖ ein neues Kapitel. Aufbauend auf der erfolgreichen Arbeit der vergangenen zehn Jahre will der Verband seine Rolle als kompetenter Ansprechpartner für Politik, Gesundheitswesen und Öffentlichkeit weiter ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei wissenschaftlich fundierte Information, der kontinuierliche Dialog mit allen Stakeholdern und der Einsatz für Rahmenbedingungen, die eine nachhaltige Versorgung mit biologischen Arzneimitteln und Biosimilars in Österreich sichern.

Hintergrund: Ingrid Halamka

Ingrid Halamka ist seit Juni 2026 Präsidentin des Biosimilarsverband Österreich (BiVÖ). Sie ist seit 1991 in der Pharmaindustrie tätig und aktuell Head of Sales bei Accord Healthcare.

„Mein Engagement für den Biosimilarsverband resultiert aus meiner großen Begeisterung für Biologika. Für mich zählen sie zur Königsklasse der Arzneimittel – vergleichbar mit der Formel 1 oder Haute Couture. Biologika und Biosimilars stehen für medizinischen Fortschritt auf höchstem Niveau und haben die Behandlung zahlreicher schwerer Erkrankungen nachhaltig verändert.“

Über den Biosimilarsverband Österreich (BiVÖ)

Der Biosimilarsverband Österreich ist die freiwillige Interessensvertretung der Biosimilarsanbieter und -produzenten. Ziel ist es, Patienten und Patientinnen den Zugang zu innovativen, biopharmazeutischen Arzneimitteltherapien zu ermöglichen, die auch langfristig finanzierbar sind. Mitglieder sind u. a. Amgen GmbH, Accord Healthcare GmbH, Astro Pharma GmbH, Biogen Austria, Biocon Biologics, Fresenius Kabi Austria GmbH, Sandoz GmbH und STADA Arzneimittel GmbH.

Weitere Informationen: https://biosimilarsverband.at