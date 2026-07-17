Künstliche Intelligenz braucht psychologische Expertise

Wien (OTS) -

Mit der rasanten Verbreitung Künstlicher Intelligenz wächst auch die Verantwortung, sie verantwortungsvoll einzusetzen. Beim Global Dialogue on AI Governance der Vereinten Nationen warnte UN-Generalsekretär Guterres vor den Gefahren von Künstlicher Intelligenz. Er fordert eine rasche Regulierung, insbesondere um Kinder vor der Technologie zu schützen. Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) schließt sich dieser Forderung an und setzt sich dafür ein, psychologische Expertise in die Entwicklung und Regulierung von KI einzubeziehen.

UN-Leitlinien verdeutlichen Bedeutung psychologischer Expertise

Aus Sicht des BÖP unterstreichen die von den Vereinten Nationen formulierten Leitlinien die zentrale Bedeutung psychologischer Expertise für die Entwicklung und Anwendung Künstlicher Intelligenz. Insbesondere vier Aspekte sind aus psychologischer Perspektive von besonderer Relevanz:

Sicherheit bereits vor der Markteinführung , insbesondere bei Anwendungen für Kinder und vulnerable Personengruppen.

, insbesondere bei Anwendungen für Kinder und vulnerable Personengruppen. Menschenrechte als unverhandelbare Grundlage für Entwicklung und Einsatz von KI-Systemen.

für Entwicklung und Einsatz von KI-Systemen. Faire gesellschaftliche Teilhabe und Kapazitätsaufbau , damit digitale Innovation bestehende Ungleichheiten nicht weiter verstärkt.

, damit digitale Innovation bestehende Ungleichheiten nicht weiter verstärkt. Transparenz über soziale, psychologische und gesellschaftliche Auswirkungen von KI-Technologien.

Der BÖP begrüßt insbesondere die klare Position der Vereinten Nationen, dass in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Justiz oder öffentlicher Sicherheit KI den Menschen unterstützen kann, Entscheidungsverantwortung jedoch stets beim Menschen verbleiben muss.

KI ist eine psychologische und gesellschaftliche Revolution

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Technologien – sie verändert zunehmend die Art und Weise, wie Menschen denken, lernen, Entscheidungen treffen und miteinander kommunizieren. Dadurch kommen Fragen auf, die zum Kerngebiet der Psychologie gehören: Wie verändert KI Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis, Kreativität, Urteilsfähigkeit, Selbstwirksamkeit, Vertrauen oder die psychische Gesundheit? Welche Auswirkungen hat KI auf Kinder und Jugendliche? Wie verändert KI unser Denken, wenn wir immer mehr kognitive Leistungen an Maschinen übertragen?

Psychologisches Wissen ist unverzichtbar, um zu verstehen, wie KI menschliches Erleben und Verhalten verändert – und damit auch, wie sie verantwortungsvoll entwickelt und eingesetzt werden kann. Deshalb braucht KI nicht nur technische Innovation und rechtliche Rahmenbedingungen, sondern von Beginn an psychologische Expertise.

Einsatz von Psychologinnen und Psychologen bei KI

Psychologinnen und Psychologen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung sicherer, transparenter und ethisch verantwortungsvoller KI-Systeme – sowohl in der Forschung als auch in der praktischen Anwendung. Sie tragen dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, menschliche Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und digitale Technologien so zu gestalten, dass sie Gesundheit, Wohlbefinden und gesellschaftliche Teilhabe fördern.

„Künstliche Intelligenz verändert mittlerweile viele Lebensbereiche. Sie birgt Risiken, aber eröffnet auch neue Möglichkeiten. Damit Menschen die Vorteile nutzen können und die Risiken begrenzt werden, braucht es neben technischer Innovation vor allem psychologisches Wissen über Wahrnehmung, Entscheidungsprozesse, Vertrauen, Kommunikation und menschliches Verhalten“, so BÖP-Präsidentin a.o. Univ.Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Der BÖP setzt sich daher weiterhin dafür ein, dass psychologische Expertise in nationale und internationale Strategien zur Regulierung und Gestaltung Künstlicher Intelligenz verbindlich eingebunden wird. Nur durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit kann gewährleistet werden, dass KI den Menschen unterstützt, ohne seine Rechte, Autonomie und Würde zu gefährden.