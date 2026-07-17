NÖAAB: Danke, Margit Göll – Eine starke Stimme für Niederösterreich verabschiedet sich aus dem Bundesrat

St. Pölten (OTS) -

Sichtlich bewegt blickte Margit Göll in ihrer Abschiedsrede auf ihren politischen Weg zurück. Besonders die Zeit als Vizepräsidentin und Präsidentin des Bundesrates bezeichnete sie als den Höhepunkt ihrer politischen Laufbahn.

„Es war eine große Ehre, der Länderkammer vorstehen zu dürfen. Dieses Amt mit all seiner Verantwortung ausüben zu können, war zweifellos der Höhepunkt meiner politischen Karriere. Die zehn Jahre im Niederösterreichischen Landtag und meine Tätigkeit im Bundesrat waren für mich unglaublich bereichernd und spannend. Ich durfte unzählige engagierte Menschen kennenlernen und gemeinsam vieles für Niederösterreich bewegen. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf diese Zeit zurück“, sagte Göll.

Für den Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) ist der Abschied von Margit Göll mit großem Respekt und aufrichtiger Dankbarkeit verbunden. Über viele Jahre hinweg hat sie sich mit Herz, Kompetenz und großer Menschlichkeit für die Anliegen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eingesetzt – als Bürgermeisterin, Landtagsabgeordnete, Bundesrätin und Präsidentin des Bundesrates.

NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister bedankt sich bei Margit Göll für ihren langjährigen Einsatz: „Margit hat sich mit Herz, Kompetenz und großem Verantwortungsbewusstsein für die Anliegen der Menschen eingesetzt. Sie war immer eine starke Stimme für unsere Gemeinden, für die Regionen und für jene Menschen, die täglich Leistung erbringen. Ihr Zugang war stets von Wertschätzung, Menschlichkeit und einem offenen Ohr geprägt. Dafür gebührt ihr unser aufrichtiger Dank. Mit ihrer Handschlagqualität und ihrer Bodenständigkeit hat sie sich weit über Parteigrenzen hinaus großen Respekt erworben.“

Auch NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner würdigt das Wirken ihrer langjährigen Wegbegleiterin: „Margit Göll hat sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Herzblut für die Anliegen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eingesetzt. Für die stets gute Zusammenarbeit bedanke ich mich herzlich. Sie war und ist ein Vorbild für viele Frauen in der Politik.“

Mit ihrem Rückzug aus der Landespolitik möchte Margit Göll künftig bewusst neue Prioritäten setzen. „Jetzt ist die Zeit gekommen, mehr Zeit mit meiner Familie und vor allem mit meiner Enkeltochter verbringen zu können. Auf diese gemeinsame Zeit freue ich mich ganz besonders.“

Ein Anliegen wird sie aber auch künftig begleiten: „Frauen den Weg in die Politik zu ebnen und sie zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, bleibt für mich ein wichtiges Anliegen. Dieses Credo werde ich auch in Zukunft mit Überzeugung weitertragen.“

Der NÖAAB bedankt sich bei Margit Göll für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Dienste der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und wünscht ihr für ihren weiteren Weg – als Bürgermeisterin, Familienmensch und engagierte Gestalterin ihrer Heimatgemeinde – alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Freude bei ihrem Wirken.