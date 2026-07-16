Nationalratspräsident Rosenkranz empfängt tschechischen Außenminister Petr Macinka im Parlament

Wien (PK) -

Das Thema Migration war neben den bilateralen Beziehungen heute zentrales Thema bei einem Gespräch von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz mit dem Vizepremierminister und Außenminister der Tschechischen Republik Petr Macinka im Parlament. Rosenkranz betonte eingangs die gute Nachbarschaft und die historische Verbundenheit zwischen den beiden Ländern. So zähle Österreich nach Deutschland zu den größten Investoren in der Tschechischen Republik. Er hob auch die Bedeutung des Austauschs zwischen den Nachbarn in der Großregion, wie im Rahmen des Austerlitz-Formats, hervor. Macinka, der im Grenzgebiet zu Österreich aufgewachsen ist, bedankte sich für den Empfang im Parlament.

Rosenkranz begrüßte, dass die Tschechische Republik eine ähnliche Position zu Migration habe wie Österreich. Ein automatischer Verteilungsschlüssel zur Aufteilung von Migrantinnen und Migranten auf die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten könne nicht die Antwort sein, stimmte er mit Macinka überein. Österreich sei seit 2015 mit einer großen Migrationsbewegung konfrontiert. Es gelte daher, auf Lösungen wie das Grenzmanagement an den EU-Außengrenzen zu pochen, forderte Rosenkranz. Macinka wies auf die Gefahren für die innere Sicherheit der Mitgliedsstaaten durch Migration hin. Der Nationalratspräsident hob auch das Engagement der Tschechischen Republik für ukrainische Vertriebene hervor.

Die tschechischsprachige Komenský-Schule in Wien sei ein Vorzeigeprojekt zum Erhalt der Kultur und Sprache, sagte Rosenkranz. Er schätze die Chance als gut ein, dass das Modell der Schule auch auf die anderen autochthonen Minderheitensprachen ausgedehnt werden könnte. (Schluss) pst

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