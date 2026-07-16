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REMINDER: PK mit Frauenministerin Holzleitner: Studienpräsentation „Frauen in Aufsichtsräten“ , MORGEN 17. Juli 2026, 10:30 Uhr
Am Freitag, den 17. Juli 2026 um 10:30 Uhr, lädt die Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner, zu einer Pressekonferenz bei der die Ergebnisse der neuen FORBA-Studie „Frauen in Aufsichtsräten“ präsentiert werden.
Ihre Gesprächspartnerinnen:
- Eva-Maria Holzleitner (Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung)
- Ingrid Mairhuber (Studienautorin, FORBA)
- Brigitte Ederer (Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB-Holding)
Termin für Medien:
10:30 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Veranstaltungssaal, 2. OG, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien (Einlass ab 10:00 Uhr)
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte um Akkreditierung unter [email protected]
Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: [email protected]
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