PKE setzt auf digitale Kompetenzen – ICDL neu im Weiterbildungsprogramm

Wien (OTS) -

Das 1979 in Wien gegründete Technologie-Unternehmen PKE versteht die Weiterbildung ihrer rund 2.500 Mitarbeiter*innen als wichtige Basis für ihren Erfolg und gründete 1999 den PKE Campus, der eine breite Angebotspalette anbietet: von Kursen für Persönlichkeitsentwicklung über Führungskräftetrainings bis zu technischen Schulungen. Jetzt wird dieses Qualifizierungsangebot um die ICDL Standard Zertifizierung erweitert - auch bekannt als “Computer Führerschein”. Über etwa 1.000 Teilnehmer*innen in rund 60 Präsenztrainings durfte sich der PKE Campus 2025 freuen. „Mit dem Computer Führerschein verleihen wir der digitalen Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen einen zusätzlichen Schub" , erklärt Martin Marienschek, Leiter der Unternehmenskommunikation und Personalentwicklung bei PKE.

KI, Robotik und IT-Security als neue Schwerpunkte

Der Computer Führerschein mit sieben Schwerpunkten wird von der Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) organisiert, offiziell als ICDL (International Certification of Digital Literacy) bezeichnet und entspricht Kompetenzstufe 3 des EU DigComp. Zusätzlich zu den Basismodulen Computer-Grundlagen, Online-Grundlagen, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation können vertiefende Inhalte wie IT-Security, Künstliche Intelligenz oder Robotik gebucht werden. Die OCG sei für dieses Qualifizierungsangebot der logische Partner, argumentiert Marienschek.

Die Investition in stetige Weiterbildung lohnt sich: Mittlerweile ist das österreichische Unternehmen auf eine Gruppe mit 65 Niederlassungen in 12 Ländern gewachsen, die 2025 einen Umsatz von rund Ꞓ 500 Mio. erzielt hat. Auf der Kundenliste stehen u.a. die Nationalbanken Österreichs und der Schweiz, die Wiener UNO City, zahlreiche Krankenhäuser und Bundesministerien vertrauen ebenso auf die Sicherheits-, Gebäude-, Verkehrs-, Medien- und Kommunikationstechnik von PKE wie große Banken oder Energieversorger.

Der Charme internationaler Zertifikate

Einerseits sei ICDL weltweit in über 100 Ländern anerkannt und in der Wirtschaft hochgeschätzt. Andererseits könne das Angebot unkompliziert in das bestehende Qualifizierungsprogramm integriert werden. „Die Teilnehmerverwaltung ist ausgelagert und automatisiert, die Inhalte sind qualitätsgeprüft und die erworbenen Kenntnisse sind zertifiziert“ , nennt Marienschek die zentralen Stärken von ICDL. Da seine Kolleg*innen das bestehende Weiterbildungsangebot schon bisher überaus intensiv genutzt haben, hofft der Leiter der Personalentwicklung auf hohe Resonanz. „Die Rückmeldungen zum ICDL, die wir während der Pilotphase bekommen haben, sind überaus ermutigend. Generell legen unsere Kolleginnen und Kollegen großen Wert auf Weiterbildung und sind stolz, wenn sie Zusatzqualifikationen erworben haben.“

Lernende Organisation mit Vorbildcharakter

Angetrieben wird das Interesse an ICDL auch von der außergewöhnlich hohen Firmentreue der PKE-Mitarbeiter*innen. Das bringt zwangsweise mit sich, dass bei vielen eine IT-Ausbildung noch nicht Teil des schulischen Lehrplans war. Dass jetzt IT-Kompetenzen gezielt ausgebaut und der sichere Umgang mit sensiblen Daten geschult wird, ist für OCG-Präsident Wilfried Seyruck eine vorbildliche Initiative. „ PKE ist eine lernende Organisation. Das ist der Schlüssel des Erfolgs und Triebfeder für das immense Wachstum der letzten Jahre.“ So ist die Zahl der Beschäftigten allein seit 2017 von 1.000 auf 2.300 gewachsen. Seit 2019 haben sich die Geschäftsbereiche von acht auf 15 beinahe verdoppelt. Entsprechend umfangreich ist das Leistungsspektrum. Diese spannt sich von der Planung, Errichtung und Betreuung von Medien- und Kommunikationstechnik, von Stark- und Schwachstromanlagen, über Sicherheitstechnik, IT-Security über Photovoltaik, bis zu Löschanlagen, Verkehrstechnik und Facility Management.

Weiterbildung tief in Unternehmenskultur verwurzelt

Wie tief die permanente Weiterbildung in der Unternehmenskultur verwurzelt ist, illustriert nicht nur der PKE Campus, betont Wilfried Seyruck. „Dass Martin Marienschek als Leiter der Personalentwicklung selbst eine Trainerausbildung absolviert hat und Kurse im Unternehmen leitet, unterstreicht den Stellenwert von Qualifizierungsmaßnahmen bei PKE. Umso erfreulicher ist es, dass PKE beim Ausbau digitaler Kompetenz auf ICDL und die OCG setzt.“ Da die Module des Computer Führerscheins intern im Campus unterrichtet werden, lässt PKE derzeit ein hauseigenes Trainerteam ausbilden. Die Tests zum Erwerb der ICDL-Zertifikate erfolgen im hauseigenen Test Center bei PKE.

Schulen, Wirtschaft und AMS setzen auf zertifizierte Kenntnisse

Seit 1997 organisiert die Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) die Zertifizierung der Computer Führerscheine, die offiziell als ICDL (International Certification of Digital Literacy) bezeichnet werden. Allein 2025 haben sich über 10.000 Kandidat*innen zu ICDL-Prüfungen an über 800 heimischen Schul Test Centern angemeldet. Dem Ziel der österreichischen Bundesregierung, 80 % der Bevölkerung digital fit zu machen, fühlt sich auch das Arbeitsmarktservice verpflichtet. Von 2020 bis Ende 2025 hat das AMS mehr als 18.500 Österreicher*innen den ICDL finanziert.

ICDL entspricht Kompetenzstufe 3 des EU DigComp