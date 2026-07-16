Bau- und Dekorgesteinssammlung des NHM Wien ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die Bau- und Dekorgesteinssammlung des Naturhistorischen Museums Wien wurde mit dem Titel "IGUS Geocollection" ausgezeichnet und zählt somit zu den weltweit wichtigsten erdwissenschaftlichen Sammlungen.

Die International Union of Geological Sciences (IUGS) hat das Ziel, geologische, paläontologische und mineralogische Sammlungen auf globalem Maßstab zu evaluieren, zu vernetzen und einem breiten Publikum bekannt zu machen. Sie verleiht den weltweit wichtigsten erdwissenschaftlichen Sammlungen das Prädikat “IGUS Geocollection”. Jüngst ist die Bau- und Dekorgesteinssammlung des NHM Wien mit diesem Prädikat ausgezeichnet worden.

Für die Definition dieses Standards und die Evaluierung der Sammlung ist die Subcommission on Geocollections zuständig, eine Gruppe aus 19 internationalen Fachleuten unter der Leitung von Univ.-Prof. Mathias Harzhauser, dem Direktor der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien.

Erdwissenschaftliche Sammlungen sind Archive der Geschichte der Erde. Zugleich sind die Sammlungen von oft hohem kulturellem und historischem Wert sowie zentrales Mittel für die Vermittlung von Wissen. In diesem Fall stellt die Bau- und Dekorgesteinssammlung ein besonderes "Steinarchiv" der Architekturgeschichte dar und würde dafür international geehrt.

Die Sammlung besteht hauptsächlich aus Natursteinen (formatiert und einseitig poliert), enthält aber auch einige künstliche Produkte wie Stuckmarmor, Ziegel und Dachschindeln. Die Stücke repräsentieren jene Bau- und Dekorsteine, die in Denkmälern und Gebäuden in Österreich und, in geringerem Umfang, im Rest der Welt verwendet wurden. Die Sammlung wurde von Felix Karrer (1825–1903), einem freiwillig Mitarbeitenden (heute würde man ihn Citizen Scientist nennen) des NHM Wien, initiiert. Anlass waren die Schenkung eines Steinkatalogs der Baugesellschaft Union-Baugesellschaft im Jahr 1878 und die Umsetzung der Idee von Eduard Suess (1831–1914), der sich eine geologisch geordnete Sammlung dekorativer Steine gewünscht hatte. Die ältesten Stücke stammen aus der Sammlung von Schloss Ambras bei Innsbruck (16. Jahrhundert). Die Sammlung wächst ständig, meistens durch Schenkungen von Architektenbüros und Steinmetz*innen.

Die Bau- und Dekorgesteinssammlung ist nach geologischer Gesteinsart-Klassifizierung, Fundort und Inventarnummer geordnet. Etiketten und Inventarbücher enthalten Informationen zum ursprünglichen Steinbruch, Verwendungsort, Schenker oder Verkäufer und zum Erwerbsjahr. Sie ist einzigartig in ihrer Vollständigkeit hinsichtlich der Gesteinsquellen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie. Aufgrund dieser Informationen wird die Sammlung regelmäßig von Architekt*innen, Kunsthistoriker*innen und Restaurator*innen konsultiert. Die Sammlung gilt daher als steinerne Datenbank historischer Gebäude, aber auch als Instrument zur Einführung der breiten Öffentlichkeit in die Geologie, da die Exemplare nach ihrer geologischen Herkunft klassifiziert unterteilt sind.

Repräsentative Stücke der Baugesteinssammlung sind in neun Vitrinen im Saal I des NHM Wien ausgestellt. Diese Ausstellung wurde 2015 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Eröffnung der Wiener Ringstraße renoviert und neu aufgestellt.

Die Sammlung wurde digitalisiert und die Datenbank Europeana bietet einigen ausgewählten Objekten eine Bühne.

Kuratorin der Bau- und Dekorgesteinssammlung ist Priv.-Doz. Dr. Lidia Pittarello.

TIPP: Im Rahmen einer BÜHNE-Spe­zialführung erhalten 15 Gäste einen seltenen Einblick in diese Bestände. Kuratorin Dr. Lidia Pittarello führt zunächst durch Saal 1, wo re­präsentative Stücke in neun Vitrinen ausgestellt sind. Anschließend geht es in den Tiefspeicher, der der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich ist, um ausgewählte Objekte, ihre Herkunft und ihre Bedeutung als Zeugnisse historischer Baukunst hautnah zu erleben.

Termin: Mittwoch, 16.09.2026, 18.00 Uhr im Eingangsfoyer, Untere Kuppelhalle

Eine Anmeldung über [email protected] ist erforderlich.

Pressebilder: https://nhm.px.media/share/1784189178bWuuEi8EQOF6Ft

Weiterführende Links:

https://iugs-geoheritage.org/subcomission-on-geo-collections/

https://iugs-geoheritage.org/geo-collections/building-and-decorative-stone-collection/

Wissenschaftlicher Rückfragehinweis:

Univ.-Prof. Dr. Mathias Harzhauser

Direktor der Geologisch-Paläontologischen Abteilung, NHM Wien

Tel.: +43 (1) 52177-250 | [email protected]

Priv.-Doz. Dr. Lidia Pittarello

Kuratorin der Petrographischen Sammlung, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Mineralogisch-Petrographischen Abteilung, NHM Wien

Tel.: +43 (1) 52177-270 | [email protected]