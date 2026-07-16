FPÖ – Schnedlitz: „Karners ‚Minus-Migration’ ist ‚Re-Migration’ mit drei Buchstaben mehr und ohne fertigen Plan dahinter!“

Wien (OTS) -

Als „an Absurdität kaum zu überbietend” bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz den jüngsten Asyl-Auftritt von ÖVP-Innenminister Karner, dessen Bilanz in den Medien unter dem Schlagwort „Minus-Migration” verbreitet wurde. „Karners ‚Minus-Migration’ ist nichts anderes als ‚Re-Migration’ – nur sperriger ausgesprochen, mit drei Buchstaben mehr und ohne fertigen Plan dahinter. Jahrelang wird die FPÖ für den Begriff Remigration als rechtsextrem verteufelt und jetzt verkauft derselbe Innenminister dieselbe Idee einfach als ‚Minus-Migration’. Feiger und gleichzeitig werbe- und wordingtechnisch amateurhafter geht es nicht mehr”, so Schnedlitz. „Das ist so offensichtlich dumm, wenn es nicht offen nachlesbar wäre, glaubt einem das niemand mehr.”

Hinter dem peinlichen Wortspiel stecke aber ein weit größeres Problem, so der FPÖ-Heimatschutzsprecher: Wieder einmal habe die ÖVP nur angekündigt und nichts geliefert. „Karner kopiert freiheitliche Begriffe - nun sogar Remigration - liefert aber wieder nur ferne Termine für irgendwann. Die Rückkehrzentren soll es frühestens 2027 geben, eine völlig unbekannte Quote soll irgendwann kommen, und kein einziger Partnerstaat wird genannt. Das ist keine Asylwende, sondern die nächste ÖVP-PR-Show mit verunfalltem und sperrigem Wording.“

„Die Österreicher haben genug von Ankündigungen mit Ablaufdatum ‚irgendwann’. Einen echten Asylstopp, eine echte ‚Festung Österreich’ und Remigration gibt es nicht mit den Wortklaubereien und Wording-Dieben der ÖVP, sondern nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl und der FPÖ“, stellte der FPÖ-Generalsekretär klar.