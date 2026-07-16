  • 16.07.2026, 09:17:32
  • /
  • OTS0017

Jahrelang falsch eingestuft: AK Kärnten holt rund 8.300 Euro für Arbeitnehmerin zurück

Copilot said: Eine Kärntner Arbeitnehmerin war jahrelang falsch eingestuft. Nach Einschreiten der AK Kärnten erhielt sie per Vergleich knapp 8.300 Euro Nachzahlung für drei Jahre.

Klagenfurt (OTS) - 

Die Betroffene hatte im Betrieb über einen langen Zeitraum hinweg Aufgaben übernommen, die weit über ihr vertraglich vereinbartes Tätigkeitsfeld hinausgingen. Rechtlich hätte ihr damit von Beginn an eine Einstufung in die übernächst höhere Beschäftigungsgruppe zugestanden. Die Arbeitnehmerin suchte sogar mehrmals das direkte Gespräch mit der Geschäftsführung, um die fehlerhafte Einstufung und die daraus resultierende Unterbezahlung einvernehmlich zu korrigieren. Doch sämtliche Versuche liefen ins Leere; der Dienstgeber zeigte sich uneinsichtig und blockierte eine faire Lösung.

Erst als sich die verzweifelte Frau an die Arbeitsrechtsexperten der AK Kärnten wandte, kam Bewegung in den Fall. Michelle Müllneritsch, Juristin in der AK-Bezirksstelle Villach erklärt: „Die betroffene Dienstnehmerin war über Jahre hinweg in einer viel zu niedrigen Gehaltsstufe gemeldet. Aufgrund ihres tatsächlichen Aufgabenbereichs im Betrieb hatte sie laut Kollektivvertrag jedoch klaren Anspruch auf eine Einstufung in die übernächst höhere Beschäftigungsgruppe. Wir konnten eine Netto-Nachzahlung von rund 8.300 Euro für die vergangenen drei Jahre sichern.“

AK-Präsident Günther Goach: „Es darf nicht sein, dass Unternehmen die korrekte Entlohnung ihrer Beschäftigten verschleppen. Wer volle Leistung bringt, muss auch das volle Geld dafür bekommen – dafür stehen wir als AK konsequent ein.“.

Kostenlose Beratung

Falsche Einstufungen sind keine Einzelfälle. Die AK rät daher allen Beschäftigten, ihren Lohnzettel regelmäßig zu prüfen. Passt die Einstufung zu den tatsächlichen Aufgaben? Bei Verdacht oder Unklarheiten helfen die Expert:innen der AK Kärnten kostenlos weiter: [email protected] oder 050 477-1004

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Kärnten
Mag. Helfried Fasser

Telefon +43 50477-2403
Mobil +43 664 504 77 87
E-Mail [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Kärnten

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Kärnten
Mag. Helfried Fasser

Telefon +43 50477-2403
Mobil +43 664 504 77 87
E-Mail [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright