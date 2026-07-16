Internationaler Triumph für CRACK-A-JACK: Das Kunstmagazin gewinnt den renommierten Red Dot Award 2026

Wien / Essen (OTS) -

Großer Erfolg für die österreichische Medien- und Kulturszene: Das unabhängige Magazin für zeitgenössische Kunst und Kultur, CRACK-A-JACK, wurde im Rahmen des Red Dot Award: Brands & Communication Design 2026 ausgezeichnet. In einem hart umkämpften, weltweiten Teilnehmerfeld mit Einreichungen von führenden Agenturen, Unternehmen und Designstudios überzeugte das visuelle und inhaltliche Gesamtkonzept des Magazins die internationale Red Dot Jury.

Herausgegeben von Dr. Eva Dichand, bündelt das Magazin höchste journalistische und ästhetische Ansprüche. Für die visuelle und kreative Exzellenz zeichnet das hochkarätige Führungsteam hinter den Kulissen verantwortlich:

Art Direction, Brand Identity & Founding Creative Direction: Tina Dequal

Tina Dequal Founding Creative Direction & Redaktionsleitung: Patricia Mayr-Melnhof-Saurau

Patricia Mayr-Melnhof-Saurau Director of Publishing & Editorial Design: Christian Jaidl

Christian Jaidl Herausgeberin & Chefredakteurin: Dr. Eva Dichand

Was bedeutet der Red Dot Award?

Der Red Dot Design Award gilt weltweit als eines der begehrtesten und anspruchsvollsten Qualitätssiegel für hervorragendes Design. Die internationale Expertenjury vergibt die renommierte Auszeichnung ausschließlich an Projekte, die durch überragende gestalterische Qualität, Ästhetik und kreative Leistung neue Maßstäbe in der globalen Kommunikationslandschaft setzen.

„Der Name 'Crack-A-Jack' steht im Englischen für eine Person oder Sache von bemerkenswerter Exzellenz. Dass wir diesen Anspruch nun schwarz auf weiß durch ein so renommiertes, internationales Gremium wie die Red Dot Jury bestätigt bekommen, macht uns unglaublich stolz“, freut sich das Kreativteam.

Die Auszeichnung unterstreicht, dass CRACK-A-JACK nicht nur inhaltlich den Diskurs fördert, sondern auch im Editorial Design zur internationalen Spitzenklasse gehört.

Die feierliche Übergabe des Awards findet am 6. November 2026 im Rahmen der glamourösen Red Dot Gala im Konzerthaus Berlin statt. Zudem wird das preisgekrönte Magazin im internationalen Jahrbuch Brands & Communication Design sowie in weltweiten Ausstellungen präsentiert.

Über CRACK-A-JACK:

CRACK-A-JACK ist ein unabhängiges, halbjährlich erscheinendes Magazin für zeitgenössische Kunst und Kultur. Es widmet sich der Förderung des künstlerischen Diskurses und verbindet progressive, künstlerische Positionen mit anspruchsvollem Editorial Design.

International Triumph for CRACK-A-JACK: The Art Magazine Wins the Prestigious Red Dot Award 2026

A major success for the contemporary art and publishing world: the independent magazine CRACK-A-JACK has been named a winner in the Red Dot Award: Brands & Communication Design 2026. Competing against numerous entries from top agencies, designers, and corporations worldwide, the magazine impressed the international Red Dot Jury with its outstanding design and creative quality.

Published by Dr. Eva Dichand, CRACK-A-JACK seamlessly fuses high-caliber cultural journalism with vanguard aesthetics. The visionary leadership team driving the publication's award-winning creative direction includes:

Art Direction, Brand Identity & Founding Creative Direction: Tina Dequal

Tina Dequal Founding Creative Direction & Editorial Lead: Patricia Mayr-Melnhof-Saurau

Patricia Mayr-Melnhof-Saurau Director of Publishing & Editorial Design: Christian Jaidl

Christian Jaidl Publisher & Editor-in-Chief: Dr. Eva Dichand

The Significance of the Red Dot Award

The Red Dot Design Award is one of the world's most esteemed and highly sought-after seals of design excellence. The international panel of experts awards this quality label exclusively to projects that set new standards through exceptional design quality, conceptual strength, and creative performance.

“In English, 'crack-a-jack' means a person or thing of marked excellence. Having this very ethos recognized and validated by a world-renowned, international jury is an incredible honor for us,” stated the creative directors.

The accolade underscores that CRACK-A-JACK is a trailblazer not only in fostering artistic discourse but also in global editorial design.

The triumph will be officially celebrated on 6 November 2026 at the prestigious Red Dot Gala ceremony at the Konzerthaus Berlin. Furthermore, the award-winning work will be showcased to a global audience in the International Yearbook Brands & Communication Design, online, and in exclusive exhibitions.

About CRACK-A-JACK:

CRACK-A-JACK is an independent, biannual magazine dedicated to contemporary art and culture. It serves as a platform to foster artistic discourse, showcasing progressive creative positions paired with masterfully executed editorial design.

Media Contact:

Email: [email protected]

Website: www.crack-a-jack.at