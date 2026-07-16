  • 16.07.2026, 08:02:32
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BOKU-Video-Podcast „Planet Shapers“, Folge 18: Klima im Kopf – Zwischen Angst, Hoffnung und Handlungsfähigkeit

Wien (OTS) - 

Was macht die Klimakrise mit unserer Psyche? Nicht nur mit jenen Menschen, die Überschwemmungen oder Waldbrände unmittelbar erleben, sondern auch mit allen, die täglich Bilder von Hitzerekorden, Dürren und schmelzenden Gletschern sehen. Es gibt dafür sogar einen Begriff: Solastalgie – die Trauer über den Verlust einer vertrauten Umwelt, obwohl der Ort selbst noch existiert. Der Klimawandel hinterlässt nicht nur ökologische Spuren, sondern auch psychologische.

In Folge 18 des BOKU-Video-Podcasts „Planet Shapers“ gehen Astrid Kleber und Bernhard Vosicky gemeinsam mit zwei Expertinnen der Frage nach, wie der Klimawandel unsere psychische Gesundheit beeinflusst, was hinter dem Phänomen der „Climate Anxiety“ steckt und was hilft, trotz der Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem folgende Fragen:

  • Ist Klimaangst eine psychische Erkrankung – oder eine normale Reaktion auf eine reale Bedrohung?
  • Führt mehr Sorge automatisch zu mehr Klimaschutz?
  • Warum ist das Gefühl, selbst etwas bewirken zu können, so wichtig?
  • Welche Entwicklungen zeichnen sich derzeit bei den psychischen Auswirkungen des Klimawandels ab?
  • Warum sind Kinder und Jugendliche besonders betroffen?
  • Was muss geschehen, um die psychische Gesundheit der nächsten Generation besser zu schützen?

Zu Gast im Studio sind:

  • Michaela Zint, University of Michigan, forscht zu Climate Anxiety.
  • Lisbeth Weitensfelder, Klinische- und Gesundheitspsychologin sowie Umweltpsychologin an der MedUni Wien.

Jetzt reinhören!
Planet Shapers #18: Klima im Kopf – Zwischen Angst, Hoffnung und Handlungsfähigkeit.
Ab 16. Juli 2026 auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und YouTube.
https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/planet-shapers

Rückfragen & Kontakt

BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: [email protected]

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