100 Jahre Seilbahnen: Goldene Jubiläumskabine tourt durch Österreich

Wien (OTS) -

Seit dem Frühjahr ist die goldene Seilbahngondel als Botschafterin der Kampagne „100 Jahre Seilbahnen“ in ganz Österreich unterwegs. Ihre Reise führt von Schloss Schönbrunn in Wien über die beiden Jubilarinnen Rax-Seilbahn und Tiroler Zugspitzbahn bis zur Sommertagung der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen am Golm und weiter zu Events, bei denen sich ganz Österreich trifft. So zuletzt bei der Tour of Austria, bei der sie direkt neben dem Siegerpodest in St. Johann im Pongau einen Blickfang darstellte und selbst zur Bühne für Emotionen und Begegnungen wurde.

Wo man sie nicht erwartet: Seilbahn-Momente mitten im Leben

Die Idee dahinter: Die Seilbahn verlässt für das Jubiläum ihren gewohnten Raum zwischen Tal- und Bergstation und taucht mitten im Alltag der Menschen auf. Wo sonst Skier angeschnallt und Wanderschuhe geschnürt werden, entstehen im öffentlichen Raum auch abseits vom Berg neue Gespräche, Erinnerungen und Selfies mit der Jubiläumskabine. Das weckt Kindheitserinnerungen und macht Lust auf neue Zukunftsträume am Berg.

„Wir bringen die Seilbahn dorthin, wo man sie nicht erwartet: In die Städte, zu Großevents, direkt vor die Haustür“, so Peter Winkler, Geschäftsführer des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs. „So wollen wir zeigen, wie viel Emotion, Pioniergeist und Zukunftskraft in 100 Jahren Seilbahnen steckt.“

Jahrhundertticket: Das Jubiläum wird zum Erlebnis

Ein besonderes Highlight der Sommertour ist das neue Jahrhundertticket: eine Aktion, die sich Österreichs Seilbahnen eigens zum Jubiläum einfallen haben lassen und die für ganz besondere Bergmomente sorgen wird. Was das genau bedeutet, gibt es bald zu erfahren. Um sich aber eines der begehrten Tickets zu sichern, kann man sich schon jetzt beim Gewinnspiel registrieren: www.100jahreseilbahnen.at/gewinnspiel

Über 100 Jahre Seilbahnen in Österreich

In diesem Jahr blicken Österreichs Seilbahnen gemeinsam zurück auf ihre Wurzeln. Mit der Rax-Seilbahn und der Tiroler Zugspitzbahn feiern 2026 zwei Anlagen ihren einhundertsten Geburtstag, im Jahr darauf folgen die Pfänderbahn, die Feuerkogelbahn und die Schmittenhöhebahn, im Jahr 2028 die Gerlitzen-Kanzelbahn. Was mit viel Wagemut, Pioniergeist und technischem Geschick begann, hat sich bis heute zu einer der erfolgreichsten Branchen des Landes entwickelt. (PWK350/PAT)

Ein Foto zum honorarfreien Download finden Sie hier (© Raffeiner Reputation).

Bilduntertext: Eine Seilbahn zu Besuch in Wien: Die goldene Jubiläumskabine im Frühjahr vor der Orangerie in Schönbrunn.