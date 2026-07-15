- 15.07.2026, 12:22:03
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Christian Hafenecker, Marie-Christine Giuliani und Werner Reichel
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, FPÖ-NAbg. und AUSTRIA FIRST-Moderatorin Marie-Christine Giuliani und AUSTRIA FIRST-Programmchef Werner Reichel kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/202607154uMv0m5o/lkP6J8bT
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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