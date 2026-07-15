Veränderung im Vorstandsteam der NÖ Landesgesundheitsagentur

Sankt Pölten. (OTS) -

In der NÖ Landesgesundheitsagentur kommt es zu einer Veränderung im bisher dreiköpfigen Vorstandsteam. Gerhard Dafert hat mit gestrigem Tag aus gesundheitlichen Gründen sein Vorstandsmandat zurückgelegt und geht in den Ruhestand.

Dafert trat seine Position als Personalvorstand im März 2025 an. Zu seinen Verantwortungsschwerpunkten zählten neben den Personalagenden auch rechtliche Belange des Unternehmens. Während seiner Amtszeit konnte er im Hinblick auf die Umsetzung des NÖ Gesundheitsplans entscheidende Impulse setzen. Im Personalbereich war ihm vor allem der weitere Ausbau der NÖ LGA zum attraktiven Dienstgeber ein Herzensanliegen – davon zeugen die Ausweitung von Maßnahmen zur Dienstplanstabilität, einer zeitgemäßen Personalbedarfsberechnung und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Rechts- und Compliancebereich war ihm vor allem Klarheit im Zusammenhang mit Nebenbeschäftigungen und der Umgang mit Datenschutz-Vorgaben ein Anliegen.

Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung wurden die mit Daferts Ausscheiden vakanten Agenden den beiden Vorständen Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec neu zugeordnet. „Ein reibungsloser Übergang ist damit gewährleistet, die Arbeit in der NÖ Landesgesundheitsagentur wird mit voller Kraft fortgesetzt“, betonen Bräutigam und Kadlec. „Wir respektieren die persönliche Entscheidung unseres Kollegen und möchten uns für die Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen Gerhard Dafert eine baldige und vollständige Genesung.“

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates der NÖ LGA, Susanne Höllinger, bedankt sich bei Dafert „dafür, dass er seine umfangreiche Erfahrung in den Dienst der Landesgesundheitsagentur gestellt hat, insbesondere in dieser von notwendigen Strukturmaßnahmen geprägten Zeit“.

„Gerhard Dafert hat in dieser für das niederösterreichische Gesundheitswesen entscheidenden Phase eine wichtige Rolle eingenommen und konnte maßgebliche Akzente setzen. Ich bedanke mich für seine Tätigkeit und wünsche ihm persönlich alles Gute“, sagt der für die Kliniken zuständige Landesrat Toni Kasser.

Die NÖ LGA bittet um Verständnis, dass keine weiteren Angaben zu den gesundheitlichen Details gemacht werden.