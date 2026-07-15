Studie: Fitnesswirtschaft im DACH-Raum wächst weiter

Wien (OTS) -

Über 15 Millionen Menschen trainieren inzwischen in Fitness- und Gesundheitsanlagen im deutschsprachigen Raum – so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anlagen weiter und die Branche erzielt in Österreich, Deutschland und der Schweiz erneut steigende Umsätze. Das zeigt die neue Studie „Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2026“.

„Der diesjährige Branchenüberblick unterstreicht die dynamische Entwicklung der österreichischen Fitnesswirtschaft: Mit 1,35 Millionen Mitgliedern – einem Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und einem Branchenumsatz von 697,9 Millionen Euro setzt sich der Wachstumskurs konsequent fort. Diese Entwicklung zeigt, dass Fitness längst ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitsvorsorge und des modernen Lebensstils geworden ist. Gerade in einem so dynamischen Markt sind fundierte Markt- und Konsumentenstudien unerlässlich, um Entwicklungen nicht nur sichtbar zu machen, sondern die Branche länderübergreifend strategisch, gesellschaftlich und politisch gezielt weiterzuentwickeln“, so Christian Hörl, Bundesbranchensprecher der österreichischen Fitnessbetriebe im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Entwicklung verläuft auch in Deutschland und der Schweiz positiv: Deutschland verzeichnet 12,36 Millionen Mitglieder (+5,6 Prozent) und die Schweiz 1,45 Millionen (+5,8 Prozent). Auch die Umsatzzahlen steigen in den Nachbarländern weiter – in Deutschland auf 6,25 Milliarden Euro und in der Schweiz auf 1,362 Milliarden Schweizer Franken. Insgesamt zählt die Branche im DACH-Raum 15,16 Millionen Mitglieder und 12.495 Fitness- und Gesundheitsanlagen.

Die vergleichende Länderbetrachtung in der DACH-Studie zeigt Synergien für weiteres Branchenwachstum auf. „Die Studie zeigt uns die Stärken der drei Ländermärkte. Wenn wir diese Stärken zusammendenken, entsteht eine gemeinsame Richtung für die Branche. Wirtschaftliches Wachstum, Qualität und Vertrauen bilden die drei Säulen einer starken, professionellen und gesellschaftlich wie politisch anerkannten Fitness- und Gesundheitsbranche“, sagt Prof. Dr. Sarah Kobel, Leiterin Wissenschaft und Forschung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

„Eine transparente Positionierung und klare Differenzierung der Anbieter sind entscheidende Voraussetzungen für mehr Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und politische Stärke der Branche. Ein gemeinsames Verständnis für Transparenz und klare Leistungsversprechen stärken dabei die politische Durchschlagskraft der Branche im deutschsprachigen Raum“, so Janosch Marx, Vorstandsmitglied des DSSV e.V. in Deutschland.

„Die Schweizer Fitness- und Gesundheitsbranche profitiert vom wachsenden gesellschaftlichen Stellenwert von Gesundheit und Prävention. Die DACH-Studie macht deutlich, dass gesundheitsorientierte Angebote und qualifizierte Betreuung im gesamten DACH-Raum zunehmend an Relevanz gewinnen“, resümiert Marcus Schwedhelm, Präsident von swiss active in der Schweiz.

Neben der Darstellung wichtiger Kennzahlen macht die Studie deutlich, dass sich die Fitnesswirtschaft zunehmend ausdifferenzieren muss. Gesundheitsorientierte, trainings- und leistungsbezogene sowie lifestyleorientierte Angebote sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und tragen dazu bei, Menschen mit unterschiedlichen Zielsetzungen für regelmäßiges Training zu begeistern. Besonders jüngere Generationen verbinden körperliche Leistungsfähigkeit, mentale Gesundheit, Wohlbefinden und Longevity zunehmend zu einem ganzheitlichen Lebensstil.

Die „Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2026“ wurden unter der wissenschaftlichen Leitung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der SAFS Hochschule erstellt. Die Studie liefert einen harmonisierten Überblick über Mitglieder-, Umsatz-, Anlagen- sowie Strukturkennzahlen der Fitnesswirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz und schafft damit eine belastbare Grundlage für den länderübergreifenden Vergleich der Branche. (PWK349/EL)

Der vollständige Branchenbericht kann kostenfrei über die DHfPG bezogen werden:

https://www.dhfpg-bsa.de/eckdaten-dach-2026/