Eignungstests an Österreichs einziger Vetmeduni

Wien (OTS) -

Am 22. Juli starten die Eignungstests für das Diplomstudium Veterinärmedizin an der Vetmeduni in Wien. Auch heuer haben sich wieder rund 1.800 junge Menschen für die aktuell 223 Plätze beworben.

Die Studienplätze an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni) sind sehr begehrt: Beim Diplomstudium Veterinärmedizin – der Voraussetzung für jeden tierärztlichen Beruf – bewerben sich jährlich rund 1.800 junge Menschen für die aktuell 223 Studienplätze. Die schriftlichen Tests finden am 22. und 23. Juli 2026 am Campus der Vetmeduni in Wien-Floridsdorf statt. Prüfungsstoff sind naturwissenschaftliche Themen ab der 9. Schulstufe, der Schwerpunkt liegt auf Biologie, Chemie und Physik. Das 370 Seiten starke Skriptum, das seit März 2026 auf der Website abrufbar ist, behandelt zudem Fragen der Tierethik und des One-Health-Ansatzes, bei dem die Gesundheit von Tieren, Menschen und der Umwelt als Ganzes betrachtet werden.

Für die Bundesländer Burgenland, Kärnten und Salzburg sind im Studienjahr 2026/2027 bis zu insgesamt 11 Plätze für „Aufgaben im öffentlichen Interesse“ gewidmet. Bei diesen Studienplätzen erhalten die Bewerber:innen von ihrem Bundesland Vorteile, wenn sie sich im Gegenzug dazu verpflichten, nach dem Studium für eine gewisse Zeit z.B. als Amtstierärztin/Amtstierarzt im jeweiligen Bundesland zu arbeiten.

Eine Vetmeduni für ganz Österreich

Die Vetmeduni in Wien vernetzt ihre Studierenden an den Außenstellen in Niederösterreich und Tirol mit wichtigen Stakeholdern in den Bundesländern – etwa Tierärzt:innen und Landwirt:innen, Kliniken und Schlachthöfen. Noch für heuer sind weitere Außenstellen in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark geplant.

Mit den gewidmeten Studienplätzen, den Außenstellen und zahlreichen weiteren Aktivitäten im Rahmen der VetmedRegio-Initiative unterstützt die Vetmeduni Bundes- und Landespolitik sowie die Österreichische Tierärztekammer in deren Bemühungen für eine flächendeckende veterinärmedizinische Versorgung insbesondere in ländlichen Regionen.

Weitere Studienmöglichkeiten an der Vetmeduni

Neben dem „Klassiker“ Veterinärmedizin gibt es an der Vetmeduni auch Aufnahmeverfahren für das Bachelorstudium Biomedizin und Biotechnologie, das Masterstudium Biomedizin sowie das Masterstudium Interdisciplinary Master Human-Animal Interactions.

Alle Infos zum Aufnahmeverfahren: Aufnahmeverfahren Studienplatz an der Vetmeduni

Weitere Infos zum gesamten Studienangebot der Vetmeduni: Studienangebot an der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Vetmeduni

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni) ist die einzige veterinärmedizinische, akademische Bildungs- und Forschungsstätte Österreichs und zugleich die älteste im deutschsprachigen Raum – gegründet 1765 von Kaiserin Maria Theresia. Sie beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter:innen und bildet zurzeit rund 2.500 Studierende aus. Neben dem Campus in Wien Floridsdorf verfügt sie aktuell über weitere sieben Standorte in Wien, Niederösterreich und Tirol.

Die Vetmeduni ist durch die European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) akkreditiert, dadurch können ihre Absolvent:innen europaweit praktizieren.

Im aktuellen „Shanghai-Ranking“, das über 2.000 Universitäten weltweit in 57 akademischen Fächern vergleicht, liegt die Vetmeduni im Bereich „Veterinary Sciences“ auf Platz 6 der Weltrangliste, im europäischen Vergleich auf Platz 2 hinter der Universität Gent.