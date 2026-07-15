AVISO 18. bis 26. Juli 2026: Samariterbund-Wasserrettung lädt zu Veranstaltungen rund um den „Tag gegen das Ertrinken“ (25. Juli) ein

Wien (OTS) -

Aufklärung ist wichtiger denn je: Heuer ereigneten sich bis jetzt bereits außergewöhnlich viele Badeunfälle. Bei Kindern sind Badeunfälle laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sogar die zweithäufigste Todesursache. Somit gilt: Wissen hilft und rettet Leben! Denn die richtige Vorbereitung sowie achtsames Verhalten sind das Um und Auf eines gelungenen Badetages.

Aktivitäten für die ganze Familie

Der Samariterbund lädt daher von 18. bis 26. Juli an verschiedenen Standorten in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg im Rahmen der Aktionswoche zum „Tag gegen das Ertrinken“ (25. Juli) zu informativen Aktivitäten für die ganze Familie.

Die Profis der Samariterbund-Wasserrettung präsentieren Rettungsszenarien, führen Reanimationsübungen vor und erklären, wie ihre Ausrüstung funktioniert.

Infostände bieten Einblick in die vielfältige Welt der Wasserrettung, Besucher:innen haben die Möglichkeit, Techniken des Rettungsschwimmens auszuprobieren.

Kinder lassen ihrer Kreativität bei Schnitzeljagden und Malstationen freien Lauf und können Schwimmprüfungen sämtlicher Schweregrade ablegen.

Publikumsfahrten finden am 26. Juli bei der Donauinsel, Höhe Reichsbrücke (Donauufer), statt: Interessierte können an Bord der Samariterbund-Rettungsboote mitfahren und bei Übungen live dabei sein!



Alle Details zu sämtlichen Veranstaltungen finden Sie unter

https://www.samariterbund.net/aktionswoche-tag-gegen-das-ertrinken/

Wir freuen uns über eine Ankündigung der Aktionswoche und der Publikumstermine.

Medienvertreter:innen sind herzlich willkommen, Foto- und/oder Interviewtermine werden gerne organisiert!

Außerdem findet am 20. Juli in der Marina Wien ab 15 Uhr ein Medientermin statt: Rettungsübungen werden vorgeführt, unsere Expertinnen und Experten stehen gerne für Interviews bereit.

Um Anmeldung wird gebeten!