  • 15.07.2026, 09:00:44
  • /
  • OTS0019

AVISO 18. bis 26. Juli 2026: Samariterbund-Wasserrettung lädt zu Veranstaltungen rund um den „Tag gegen das Ertrinken“ (25. Juli) ein

Aktionswoche zum „Tag gegen das Ertrinken“ von 18. bis 26. Juli in Wien, NÖ und OÖ und Salzburg: Wasserrettungsstaffeln zeigen richtiges Verhalten im kühlen Nass.

Wien (OTS) - 

Aufklärung ist wichtiger denn je: Heuer ereigneten sich bis jetzt bereits außergewöhnlich viele Badeunfälle. Bei Kindern sind Badeunfälle laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sogar die zweithäufigste Todesursache. Somit gilt: Wissen hilft und rettet Leben! Denn die richtige Vorbereitung sowie achtsames Verhalten sind das Um und Auf eines gelungenen Badetages.

Aktivitäten für die ganze Familie

Der Samariterbund lädt daher von 18. bis 26. Juli an verschiedenen Standorten in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg im Rahmen der Aktionswoche zum „Tag gegen das Ertrinken“ (25. Juli) zu informativen Aktivitäten für die ganze Familie.

Die Profis der Samariterbund-Wasserrettung präsentieren Rettungsszenarien, führen Reanimationsübungen vor und erklären, wie ihre Ausrüstung funktioniert.
Infostände bieten Einblick in die vielfältige Welt der Wasserrettung, Besucher:innen haben die Möglichkeit, Techniken des Rettungsschwimmens auszuprobieren.
Kinder lassen ihrer Kreativität bei Schnitzeljagden und Malstationen freien Lauf und können Schwimmprüfungen sämtlicher Schweregrade ablegen.

Publikumsfahrten finden am 26. Juli bei der Donauinsel, Höhe Reichsbrücke (Donauufer), statt: Interessierte können an Bord der Samariterbund-Rettungsboote mitfahren und bei Übungen live dabei sein!

Alle Details zu sämtlichen Veranstaltungen finden Sie unter
https://www.samariterbund.net/aktionswoche-tag-gegen-das-ertrinken/

Wir freuen uns über eine Ankündigung der Aktionswoche und der Publikumstermine.

Medienvertreter:innen sind herzlich willkommen, Foto- und/oder Interviewtermine werden gerne organisiert!

Außerdem findet am 20. Juli in der Marina Wien ab 15 Uhr ein Medientermin statt: Rettungsübungen werden vorgeführt, unsere Expertinnen und Experten stehen gerne für Interviews bereit.

Um Anmeldung wird gebeten!

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Anja Schmidt
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Hollergasse 2-6, 1150 Wien
Telefon +43 (0)1 89 145 - 242
Mobil +43 (0)664 88 44 38 73
E-Mail [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiter Samariter Bund Österreichs

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Anja Schmidt
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Hollergasse 2-6, 1150 Wien
Telefon +43 (0)1 89 145 - 242
Mobil +43 (0)664 88 44 38 73
E-Mail [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright