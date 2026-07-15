Neuer „Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation“ startet mit Projekt der Tafel Österreich

Wien (OTS) -

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für armutsbetroffene Menschen alles andere als selbstverständlich und steht nun im Rahmen des neu gegründeten Armutsfonds durch das BMASGPK im Zentrum der Bemühungen der Tafel Österreich. Mehr als 90.000 armutsbetroffene Menschen (darunter mehr als 20% Kinder und Jugendliche) in über 180 sozialen Einrichtungen sollen in diesem geförderten Projekt von der breiten, kostenfreien Lebensmittelhilfe der Tafel Österreich nachhaltig profitieren.

Mit 01.08.2026 startet Die Tafel Österreich als erster ausgewählter gemeinnütziger und mildtätiger Verein im Rahmen des vom Sozialministerium neu etablierten „Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation“ ihr gefördertes Projekt „Sicherstellung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung für armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen“.

Neuer Fonds kombiniert Armutsbekämpfung mit sozialer Innovation

Der Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation (FASI) wurde geschaffen, um die Lebensbedingungen von armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen sowie von vulnerablen Personengruppen zu verbessern. Im Fokus stehen dabei die Förderung der sozialen Teilhabe und Chancengleichheit von Zielgruppen wie u. a. Alleinerziehenden, Mehrkind-Familien, und von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen oder Kindern und Jugendlichen mit sozioökonomischen Benachteiligungen.

Die Tafel Österreich versorgt über Sozialeinrichtungen als Partnerorganisationen treffsicher genau jene Menschen, die in absoluter Armut leben. Diese Personen hatten bereits vor den anhaltenden Teuerungswellen extreme Probleme, über die Runden zu kommen, und drehen bei Lebensmitteln und anderen Ausgaben jeden Cent zweimal um. Gleichzeitig leidet gerade diese Personengruppe überdimensional oft an chronischen Erkrankungen (>50%).

Seit 2023 hat sich der Schwerpunkt der Tätigkeit der Tafel Österreich auf die Umverteilung von Lebensmittelüberschüssen aus der Landwirtschaft ebenso verlagert wie auf die Versorgung von sozialen Einrichtungen in ganz Österreich. Dadurch kann eine Vielzahl von unterschiedlichen, karitativen Organisationen (z.B. Mutter-Kind-Häuser, Frauenhäuser, Obdachlosenheime, Flüchtlingsherbergen, Tagesberatungsstellen) mit kostenfreien Lebensmittelspenden versorgt werden. An dem Erfolg beteiligt ist auch ein breites Netzwerk vieler hundert Warenspender:innen, von Landwirt:innen, Erzeugergemeinschaften, Produzent:innen, (Groß-)händler:innen bis hin zu Gemeinschaftsverpflegern wie z.B. Betriebsküchen.

Die Tafel Österreich: offenes, vernetztes Ökosystem mit Skalierungspotential

Der gesellschaftliche Mehrwert der kostenfreien Lebensmittelhilfe für die eigene Sozialberatung wird von den Sozialeinrichtungen sehr geschätzt, das bestätigt eine rezente Publikation des Zentrums für Nonprofit-Organisationen und Social Impactder WU Wien zur in karitativen Einrichtungen erhobenen Wirkung der Tafel Österreich1. Erst vor kurzem wurde weiters vom Zentrum für Soziale Innovationen der WU Wien die Bedeutung des offenen, vernetzten Ökosystems der Tafel Österreich als bedeutender Hebel für die Skalierung hervorgehoben2.

Das vorliegende Projekt baut auf dem multiplen Mehrwert des erfolgreich in die Breite skalierten Tafelmodells auf und kombiniert dieses mit innovativen, logistischen und digitalen Strukturen. Damit sollen noch mehr armutsbetroffene Menschen von der Arbeit der Tafel Österreich profitieren, die auf diese kostenfreien Lebensmittel für eine gesunde und ausgewogene Ernährung dringend angewiesen sind.

Wirkungsorientierung im Zentrum

Im Rahmen des nun geförderten, zweijährigen Projektes soll der Strukturaufbau für einen noch größeren Durchfluss von geretteten Lebensmitteln in sozialen Einrichtungen forciert werden. Denn es gibt noch viel mehr Bedarf an v. a. gesunder Lebensmittelhilfe, es fehlt in Sozialeinrichtungen allerdings oft an Strukturen, Personal und Know-how, um (mehr) Lebensmittel wie frisches Obst und Gemüse anzunehmen. Dabei setzt Die Tafel Österreich auch weiterhin auf das Erfolgsmodell der HUB (Lager- und Verteilzentren)-Etablierung in allen neun Bundesländern, genauso wie auf das bewährte System der kontinuierlichen, digitalen Vernetzung von Warenspender:innen und karitativen Empfänger:innen über ihre Tafel-Drehscheibe.

Sozialministerin Korinna Schumann zeigt sich erfreut: „Die Förderung der Tafel Österreich ist das erste bewilligte Projekt aus diesem Fonds und ein starkes Signal: Wir bekämpfen Armut, verhindern Lebensmittelverschwendung und stärken soziale Einrichtungen gleichzeitig. Ich freue mich, dass wir das aus dem Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialer Innovation realisieren können. Der Fonds ist ein wichtiger Baustein einer modernen Sozialpolitik. Bis 2028 stehen dafür insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Damit schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen für innovative Projekte und geben erfolgreichen Initiativen die Möglichkeit, ihre Wirkung nachhaltig zu entfalten.“

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich ergänzt: „Gemeinsam mit unseren sozialen Einrichtungen soll durch das neue Projekt der soziale Mehrwert geretteter Lebensmittel maximiert werden – denn die umverteilten Lebensmittel von heute sind die Brücke für ein besseres Leben armutsbetroffener Menschen von morgen. Im gemeinsamen Tun werden wir die so wertvolle Arbeit karitativer Organisationen in der Armutsbekämpfung nachhaltig weiter stärken.“

1 Nguyen, B.D.T., Grünhaus, Ch.: Die Bedeutung von Tafeln für soziale Non Profit Organisationen am Beispiel der Tafel Österreich, ZGuG, 2025

2 Glinsner, B. Dworsky, L., Schmitz, H., Millner, R.: Wegweiser zur Skalierung sozialer Innovationen in Österreich, SI Plus – Kompetenzzentrum für soziale Innovationen der WU Wien, 2026

Bildmaterial finden Sie unter presse.tafel-oesterreich.at