  • 15.07.2026, 08:30:02
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  • OTS0009

Österreichischer Integrationspreis 2026: Einreichungen von Integrationsprojekten bis 13. September 2026 möglich

ÖIF vergibt Preise zu je 3.000 Euro für Projekte in den Kategorien Stärkung von Frauen, Arbeit und Wirtschaft, Jugend, Sport und Engagement gegen Antisemitismus und Extremismus

Wien (OTS) - 

Gelingende Integration ist die Grundlage für ein gutes Miteinander. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) verleiht auch im Jahr 2026 den Österreichischen Integrationspreis für herausragende Projekte zur Integration von Flüchtlingen, Vertriebenen und Zuwander/innen in Österreich. Prämiert werden Initiativen, die zentrale Grundlagen des Zusammenlebens sowie österreichische Werte und Kultur vermitteln und dabei gleichzeitig den Erwerb der deutschen Sprache, den schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt und die soziale Integration fördern. Ausgezeichnet wird jeweils eine Initiative aus folgenden fünf Kategorien:

  • Arbeit und Wirtschaft

Projekte von Unternehmen und Organisationen, welche die rasche Integration von Flüchtlingen, Vertriebenen sowie Zuwander/innen in den Arbeitsmarkt fördern

  • Stärkung von Frauen

Projekte, die zur Förderung der Integration und Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund in Österreich beitragen

  • Engagement gegen Antisemitismus und Extremismus

Projekte gegen antisemitische und extremistische Haltungen im Kontext von Integration und Migration, die das friedliche Zusammenleben in Österreich fördern

  • Jugend

Projekte, die jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Wissen über Demokratie und Rechtsstaat vermitteln, sie beim Erkennen und Überwinden patriarchaler Wertesysteme und Geschlechterrollen unterstützen und so möglichen Konflikten präventiv entgegenwirken

  • Sport

Sportprojekte, die gezielte Maßnahmen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Zuwander/innen in die österreichische Sportlandschaft setzen

Einsatz für Integration in ganz Österreich würdigen

Einreichungen sind möglich für Projekte von ehrenamtlichen Organisationen, Vereinen, Schulen, Städten und Gemeinden, Unternehmen sowie weiteren Organisationen ebenso wie von Privatpersonen.

Über den Österreichischen Integrationspreis

Der Österreichische Integrationspreis wird seit 2021 vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Projekte, deren Ziel es ist, die Integration von Flüchtlingen, Vertriebenen und Zuwander/innen in Gemeinden, in der Wirtschaft oder im Sport sowie das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu fördern. Nähere Informationen zu den Bewerbungskriterien sowie zur Einreichung finden Sie unter www.integrationspreis.at.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Integrationsfonds
Telefon: +43 504682
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.integrationsfonds.at

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