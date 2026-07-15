„Die Presse“ und The New York Times bauen Zusammenarbeit aus

Wien (OTS) -

Die Erweiterung verbindet „Die Presse“ mit einer der renommiertesten globalen Medienmarken und macht internationale Perspektiven künftig auf allen Kanälen zugänglich.



Bereits bisher konnten Digital-Abonnentinnen und -Abonnenten von „Die Presse“ ohne zusätzliche Kosten auf ein Digital-Abonnement der New York Times zugreifen. Dieses gebündelte Abo-Angebot wird nun verlängert und erweitert: Inhalte der New York Times, darunter ausgewählte Artikel, Fotos, Grafiken und multimediale Inhalte werden künftig direkt in die digitalen Produkte von „Die Presse“, diepresse.com und die „Presse“-App, integriert. Dadurch kann „Die Presse“ ihre eigene Berichterstattung um zusätzliche internationale Perspektiven und vertiefende Analysen zu globalen Ereignissen ergänzen.

Ab September wird außerdem wöchentlich eine kuratierte Auswahl von Artikeln der New York Times in den Printausgaben von „Die Presse“ veröffentlicht. Damit erhalten Leserinnen und Leser auch in der gedruckten Ausgabe Zugang zu internationalen Perspektiven auf Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

„Die Welt wird komplexer und internationaler. Unsere Leserinnen und Leser erwarten Orientierung – nicht nur in Österreich, sondern auch bei den großen globalen Entwicklungen“, sagt Florian Asamer, Chefredakteur von „Die Presse”. „Mit der vertieften Zusammenarbeit verbinden wir zwei journalistische Qualitätsmarken und schaffen ein Angebot, das fundierte Berichterstattung aus Wien mit den internationalen Perspektiven der New York Times kombiniert. Das stärkt den Wert unseres Abonnements und unsere Position als führende Qualitätszeitung Österreichs.“

„Österreich ist seit Langem Heimat einer engagierten Leserschaft, die unabhängigen Qualitätsjournalismus schätzt“ , sagt Andy Wright, SVP, Head of Global Enterprise Subscriptions, The New York Times. „Wir freuen uns, unsere Beziehung mit „Die Presse“ vertiefen und die ganze Bandbreite der New York Times – von globaler Berichterstattung bis hin zu Cooking und Games – noch mehr Leserinnen und Lesern zugänglich zu machen.“

„Die Presse“ verfolgt das Ziel, neue Zielgruppen für Qualitätsjournalismus zu begeistern. Insbesondere die Kombination aus eigener Berichterstattung, internationaler Analyse und digitalen Angeboten wie New York Times Games und Cooking spricht auch jüngere und digital affine Nutzerinnen und Nutzer an. Das erweiterte Angebot steht ab sofort allen Digital-Abonnentinnen und -Abonnenten von „Die Presse“ zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich unter abo.diepresse.com.