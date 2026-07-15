WB-Graf zum Wirtschaftsbarometer: Aufschwung sichern heißt Betriebe weiter entlasten

Wien (OTS) -

„Der aktuelle WKÖ-Wirtschaftsbarometer zeigt deutlich: Die wirtschaftliche Erholung gewinnt an Fahrt. Die Erwartungen bei Aufträgen, Umsätzen, Kapazitätsauslastung und Beschäftigung verbessern sich. Die Maßnahmen der Bundesregierung wirken und Österreich ist auf dem richtigen Kurs“, erklärt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Besonders wichtig ist dabei die Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt ab 2028: „Dafür hat der Wirtschaftsbund seit Jahren konsequent gekämpft. Damit ist ein echter und nachhaltig wirksamer Schritt gelungen, der Unternehmen finanziell entlastet, den Faktor Arbeit wettbewerbsfähiger macht und dazu beiträgt, bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue zu schaffen“, so Graf.

Gleichzeitig belegt die weiterhin zurückhaltende Investitionsbereitschaft, dass es Stabilität braucht und der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden muss. „Der Aufschwung ist noch nicht abgesichert. Überbordende Bürokratie, hohe Energiekosten und regulatorische Unsicherheit bremsen Investitionen und belasten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Nun gilt es, die nächsten Entlastungsschritte rasch umzusetzen. Nur wenn unsere Betriebe wettbewerbsfähig sind und wieder mehr investieren können, bleiben Wertschöpfung und Arbeitsplätze langfristig in Österreich. Die positiven Signale sind da. Jetzt müssen wir aus der Stabilisierung einen nachhaltigen Aufschwung machen“, betont Graf abschließend.