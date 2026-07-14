FPÖ – Schnedlitz: „Nächster New-York-Sightseeing-Trip eines Regierungsmitglieds auf Steuerzahlerkosten wirft Fragen auf!“

Wien (OTS) -

Die Laternen in New York kommen nicht zur Ruhe: Babler, Stocker, van der Bellen, Meinl-Reisinger mehrfach – und jetzt Claudia Bauer. Die Liste der Mitglieder von Österreichs Verlierer-Ampel, die auf Steuerzahlerkosten einen Trip nach New York unternehmen, wird immer länger. Laut ihrem Instagram-Video nimmt Bauer an einer Konferenz über die „Sustainable Development Goals“ (SDG) und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen teil. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Würde die ÖVP-Ministerin dort wenigstens gegen die SDGs und die Agenda 2030 auftreten, hätte ihre Reise wenigstens irgendeinen Mehrwert für die Österreicher. So ist es aber nur ein weiterer ‚Sightseeing-Trip‘ auf Kosten der österreichischen Steuerzahler. Die Verliererampel zeigt mit ihrem ‚New-York-Tourismus‘, dass ihr die Probleme im eigenen Land nicht sehr viel wert sind.“

Das einzig Beeindruckende an Bauers New-York-Reise ist bislang die Selbstinszenierung in den Sozialen Medien. Schnedlitz: „Schöne Fotos und Videos aus New York - der Stadt die niemals schläft, wie Bauer im Urlaubsmodus erklärt - kann die Ministerin gerne machen – aber dann bitte auf eigene Kosten. Für die Österreicher hat ihre viertägige Reise in den USA genau keinen Mehrwert – aber sie dürfen die Rechnung dafür bezahlen“, kritisiert Schnedlitz. Wie hoch diese Rechnung genau ausfällt, wird der FPÖ-Generalsekretär in einer parlamentarischen Anfrage herausfinden.